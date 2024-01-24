67 единиц техники чистят улицы Барнаула от снега и наледи 24 января

Аналогичные работы проводили в городе и прошедшей ночью

24 января 2024, 13:45, ИА Амител

Машина в снегу / Фото: unsplash.com

В Барнауле днем 24 января в уборке улиц от снега и наледи задействовали 67 спецмашин и 122 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Минувшей ночью в аналогичных работах участвовало 98 единиц техники. Снег вывозили с площади Победы, улиц Тимуровской, Георгия Исакова, Белинского и других.

Работы велись на дорогах и тротуарах, также обрабатывали противогололедными средствами остановочные карманы, перекрестки, спуски, мосты и лестницы.