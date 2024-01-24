67 единиц техники чистят улицы Барнаула от снега и наледи 24 января
Аналогичные работы проводили в городе и прошедшей ночью
24 января 2024, 13:45, ИА Амител
Машина в снегу / Фото: unsplash.com
В Барнауле днем 24 января в уборке улиц от снега и наледи задействовали 67 спецмашин и 122 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
Минувшей ночью в аналогичных работах участвовало 98 единиц техники. Снег вывозили с площади Победы, улиц Тимуровской, Георгия Исакова, Белинского и других.
Работы велись на дорогах и тротуарах, также обрабатывали противогололедными средствами остановочные карманы, перекрестки, спуски, мосты и лестницы.
14:32:49 24-01-2024
Скоро наделя, как снег кончился, а эти все борются, борются и борются. Умеют удовольствие растянуть.
14:46:21 24-01-2024
Снега нет, а для чистки тротуаров от наледи нет техники. Думайте, работайте господа чиновники.
15:46:54 24-01-2024
Столько дней борются,а люди все жалуются?! А кто проверяет качество очистки дорог от наледи? Кто проверяет ,насколько эффективны антигололедные реагенты?
15:47:47 24-01-2024
Где они чистят-то ? Проехал по городу - ни одной не увидел. На Приречную свернул, что около Речного вокзала, так там похоже не чистили ну очень давно, две машины уже разъехаться местами не могут, стаскивает, вот как замечательно у нас дороги чистят !
18:24:41 24-01-2024
Пройдитесь по Красноармейскому по чётной стороне от медуниверситета и вниз. Там ведь просто ужас.
23:00:08 24-01-2024
От Красноармейского в Сторону Социалистического по Песчаной проехать невозможно колея машина повисает, почистили только у Ромеро-стейка