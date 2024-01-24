Военные перекроют участок Чуйского тракта 24 января
Ограничение будет действовать два часа
24 января 2024, 14:31, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 24 января, сообщили в региональной ГИБДД.
Проезд для всех видов транспорта закроют с 18:00 до 20:00 по маршруту Налобиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 270 км а/д Р-256 "Чуйский тракт".
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
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