Военные перекроют участок Чуйского тракта 24 января

Ограничение будет действовать два часа

24 января 2024, 14:31, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

Трассу из-за движения военных колонн перекроют в Алтайском крае 24 января, сообщили в региональной ГИБДД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 18:00 до 20:00 по маршруту Налобиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – 270 км а/д Р-256 "Чуйский тракт".

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.