Два человека пострадали при столкновении "Тойоты" и грузовика в Алтайском крае

Всего участниками аварии стали три автомобиля

24 января 2024, 11:49, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края

Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП случилось 24 января в 08:40 на 8-м километре трассы Бийск – Белокуриха. Предварительно установили, что мужчина 1973 года рождения ехал на Toyota Corolla, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался во встречный Mitsubishi Canter, за рулем которого был мужчина 1974 года рождения.

Вследствие удара от Toyota Corolla в стороны разлетелись обломки и задели движущуюся позади грузовика иномарку Toyota Aqua. Mitsubishi Canter же после столкновения перевернулся.

"В результате ДТП телесные травмы получили водитель автомобиля Toyota Corolla и водитель автомобиля Mitsubishi Canter, им оказана медицинская помощь. Полицейские проводят проверку", – рассказали в ведомстве.

Фото: ГИБДД Алтайского края