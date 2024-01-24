Два человека пострадали при столкновении "Тойоты" и грузовика в Алтайском крае
Всего участниками аварии стали три автомобиля
24 января 2024, 11:49, ИА Амител
Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.
ДТП случилось 24 января в 08:40 на 8-м километре трассы Бийск – Белокуриха. Предварительно установили, что мужчина 1973 года рождения ехал на Toyota Corolla, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался во встречный Mitsubishi Canter, за рулем которого был мужчина 1974 года рождения.
Вследствие удара от Toyota Corolla в стороны разлетелись обломки и задели движущуюся позади грузовика иномарку Toyota Aqua. Mitsubishi Canter же после столкновения перевернулся.
"В результате ДТП телесные травмы получили водитель автомобиля Toyota Corolla и водитель автомобиля Mitsubishi Canter, им оказана медицинская помощь. Полицейские проводят проверку", – рассказали в ведомстве.
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