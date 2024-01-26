Инспекторы ДПС выручили женщину с ребенком, застрявших в непогоду на трассе

Автомобилистка съехала в кювет и застряла в сугробе

26 января 2024, 12:15, ИА Амител

Лейтенанты полиции Павел Евстигнеев и Иван Новиков / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Инспекторы ДПС помогли автомобилистке, которая съехала в кювет и застряла в сугробе в Ребрихинском районе Алтайского края, сообщили в МВД региона.

Накануне инспекторы – лейтенанты полиции Павел Евстигнеев и Иван Новиков – во время патрулирования на 14-м километре трассы Усть-Мосиха – Ребриха обратили внимание на съехавшую на обочину Toyota Corolla с включенной аварийкой. На улице была плохая погода, и полицейские решили уточнить у водителя, все ли в порядке.

"Водитель рассказала, что при движении не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, откуда самостоятельно выбраться не смогла. В салоне находился 12-летний ребенок", – рассказали в ведомстве.

В итоге автоинспекторы усадили женщину и ребенка греться в служебном авто, а сами принялись откапывать машину из снега. После они остановили проезжающий мимо транспорт и при помощи гибкой сцепки вытащили автомобиль на проезжую часть. Выразив слова благодарности полицейским, женщина с сыном продолжила путь домой к семье.