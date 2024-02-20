На деревянных лыжах. В Рубцовске пройдет ретрозаезд для лыжников
Дресс-код — одежда 60-80-х годов прошлого века
20 февраля 2024, 17:53, ИА Амител
Фото: Минтранс Алтайского края
23 февраля в Рубцовске пройдет "Ретролыжня-2024". Как сообщает Минспорт Алтайского края, от участников нужен особый дресс-код – деревянные лыжи, крепления 75 мм или на резинках, ботинки с рантами, палки и одежда 60-80-х годов прошлого века.
Заявки на мероприятие можно подать до 12:00 22 февраля на e-mail sport_sparta@mail.ru или по адресу: Рубцовск, ул. Светлова, 96а. Лично зарегистрироваться можно будет 23 февраля 2024 с 12:00 до 12:45 на стартовой поляне.
В 13:00 запланирован парад открытия, старт гонки на дистанцию "Ретрогонка" в 13:15, а старт смешанной эстафеты 4х1 км – на 14:00. Награждение победителей и призеров пройдет с 14:30 до 15:00.
19:51:36 20-02-2024
Чё, современных лыж совсем не осталось!?
08:16:15 21-02-2024
Рубцовск снова рулит!!!!!!!!!!!!!!!! Несколько лет назад там предприниматели организовали театр, где актеры-они сами, даже гастролировали по региону, классно получилось, и другие акции интересные проводят, просто молодцы.....а ретро сейчас на пике популярности, пора, пора вытаскивать на свет старые добрые вещички, не фиг им в сундуках лежать.....