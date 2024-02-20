На деревянных лыжах. В Рубцовске пройдет ретрозаезд для лыжников

Дресс-код — одежда 60-80-х годов прошлого века

20 февраля 2024, 17:53, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

23 февраля в Рубцовске пройдет "Ретролыжня-2024". Как сообщает Минспорт Алтайского края, от участников нужен особый дресс-код – деревянные лыжи, крепления 75 мм или на резинках, ботинки с рантами, палки и одежда 60-80-х годов прошлого века.

Заявки на мероприятие можно подать до 12:00 22 февраля на e-mail sport_sparta@mail.ru или по адресу: Рубцовск, ул. Светлова, 96а. Лично зарегистрироваться можно будет 23 февраля 2024 с 12:00 до 12:45 на стартовой поляне.

В 13:00 запланирован парад открытия, старт гонки на дистанцию "Ретрогонка" в 13:15, а старт смешанной эстафеты 4х1 км – на 14:00. Награждение победителей и призеров пройдет с 14:30 до 15:00.