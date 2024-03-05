"Коммунисты России" заподозрили Запад в смерти Сталина
Алтайский депутат Сергей Малинкович сказал, что партия обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру по этому поводу
05 марта 2024, 13:30, ИА Амител
Партия "Коммунисты России" в 71-ю годовщину смерти Иосифа Сталина обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к его смерти. Об этом агентству РИА Новости сказал лидер партии и алтайский депутат Сергей Малинкович.
Такое решение он обосновал тем, что "очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада".
Руководитель СССР Иосиф Сталин умер в возрасте 76 лет 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. До этого у него было несколько ишемических инсультов.
13:39:23 05-03-2024
А про Кущёвку, про декриминализацию побоев, про кредиты без согласия, про стаи псов на улице, они ничего не хотят сказать?
13:53:42 05-03-2024
Гость (13:39:23 05-03-2024) А про Кущёвку, про декриминализацию побоев, про кредиты без ... Это к Путину
14:09:41 05-03-2024
Архиважно! Надо ещё смерь Ленина проверить. и кто написал 3 миллиона доносов на советских граждан.
14:40:39 05-03-2024
Гость (14:09:41 05-03-2024) Архиважно! Надо ещё смерь Ленина проверить. и кто написал 3 ... Мало "доносов" написали. Не всех врагов выявили. Иначе такие гниды как бандеровец хрущев и власовец горбачев не появились бы на свет...
14:45:53 05-03-2024
Гость (14:09:41 05-03-2024) Архиважно! Надо ещё смерь Ленина проверить. и кто написал 3 ... четыре....
19:07:45 05-03-2024
Гость (14:45:53 05-03-2024) четыре....... да больше... Больше!!!
15:07:26 05-03-2024
депутат Сергей Малинкович дискредитирует коммунистическую идею. Ни каким боком не является этот субъект коммунистом.