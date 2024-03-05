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"Коммунисты России" заподозрили Запад в смерти Сталина

Алтайский депутат Сергей Малинкович сказал, что партия обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру по этому поводу

05 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Иосиф Сталин / Фото: Федор Кислов / ТАСС
Иосиф Сталин / Фото: Федор Кислов / ТАСС

Партия "Коммунисты России" в 71-ю годовщину смерти Иосифа Сталина обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к его смерти. Об этом агентству РИА Новости сказал лидер партии и алтайский депутат Сергей Малинкович.

Такое решение он обосновал тем, что "очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада".

Руководитель СССР Иосиф Сталин умер в возрасте 76 лет 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. До этого у него было несколько ишемических инсультов.

Политика

Комментарии 7

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Гость

13:39:23 05-03-2024

А про Кущёвку, про декриминализацию побоев, про кредиты без согласия, про стаи псов на улице, они ничего не хотят сказать?

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Гость

13:53:42 05-03-2024

Гость (13:39:23 05-03-2024) А про Кущёвку, про декриминализацию побоев, про кредиты без ... Это к Путину

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Гость

14:09:41 05-03-2024

Архиважно! Надо ещё смерь Ленина проверить. и кто написал 3 миллиона доносов на советских граждан.

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Гость

14:40:39 05-03-2024

Гость (14:09:41 05-03-2024) Архиважно! Надо ещё смерь Ленина проверить. и кто написал 3 ... Мало "доносов" написали. Не всех врагов выявили. Иначе такие гниды как бандеровец хрущев и власовец горбачев не появились бы на свет...

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Гость

14:45:53 05-03-2024

Гость (14:09:41 05-03-2024) Архиважно! Надо ещё смерь Ленина проверить. и кто написал 3 ... четыре....

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Гость

19:07:45 05-03-2024

Гость (14:45:53 05-03-2024) четыре....... да больше... Больше!!!

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Гость

15:07:26 05-03-2024

депутат Сергей Малинкович дискредитирует коммунистическую идею. Ни каким боком не является этот субъект коммунистом.

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