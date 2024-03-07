Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле
На участке собралась большая пробка
07 марта 2024, 13:45, ИА Амител
ДТП на Старом мосту / Фото: 2ГИС
В Барнауле перед Старым мостом очередной грузовик врезался в ограничитель, сообщают водители в приложении 2ГИС.
Из-за этого на улице Парфенова собралась большая пробка.
Также сервис докладывает о ДТП неподалеку – на пересечении Ким и Воровского. Однако в этом районе движение пока стабильно.
В целом по городу дорожная ситуация на 13:45 оценивается в 8 баллов. Сложнее всего обстановка на шоссе Ленточный Бор и в центре.
13:56:49 07-03-2024
Никогда такого не было - и вот опять ! (с)
13:57:40 07-03-2024
Каждый день несколько фур пытаются проехать. Вчера две застряли. Может дело в навигаторе, Яндексу письмо отправить об изменении карт.
14:07:41 07-03-2024
Гость (13:57:40 07-03-2024) Каждый день несколько фур пытаются проехать. Вчера две застр... Нафигатор, а знаки на дороге для чего?
14:11:05 07-03-2024
Гость (13:57:40 07-03-2024) Каждый день несколько фур пытаются проехать. Вчера две застр... Тупые дальнобои пытаются объехать весовой контроль, эт раз, а два- надо рамку ставить не перед мостом, а сразу за развилкой, где дороги уходят на старый и на новый мост, поставить пункт весового контроля и знак отграничения массы по осям 3 тонны- все как миленькие поедут на Новый мост.
14:28:58 07-03-2024
Гость (14:11:05 07-03-2024) Тупые дальнобои пытаются объехать весовой контроль, эт раз, ... так в рамку со стороны города въехали.
15:19:15 07-03-2024
Гость (14:28:58 07-03-2024) так в рамку со стороны города въехали. ... Рамку весового контроля.
15:16:40 07-03-2024
Гость (14:11:05 07-03-2024) Тупые дальнобои пытаются объехать весовой контроль, эт раз, ... ну фуры могут ехать на гребной канал, к примеру. Или на площадку речпорта, где сыпучие разгружают.
12:01:03 08-03-2024
Гость (15:16:40 07-03-2024) ну фуры могут ехать на гребной канал, к примеру. Или на площ... со старого моста,на площадку речпорта,на пос Ильича ты ну никак не проедешь
17:22:57 08-03-2024
Гость (12:01:03 08-03-2024) со старого моста,на площадку речпорта,на пос Ильича ты ну ни... Юноша, аналогичная площадка есть на другом берегу реки. Ильич ты наш.
16:45:34 07-03-2024
Гость (14:11:05 07-03-2024) Тупые дальнобои пытаются объехать весовой контроль, эт раз, ... тогда когда эти дибилы будут врезаться, сразу будут перекрыто обе дороиги, и даже объездного пути не останется. так себе идея. Лучше за такие нарушения лишать прав. хотябы на пересдачу отправлять.
13:58:05 07-03-2024
Может там уже счетчик установить?
14:20:28 07-03-2024
Кабины проломленные нужно изображать на балке, равным количеству проломленных кабин. Может и не поможет, но интересу к мероприятию прибавит.
14:38:35 07-03-2024
Амик молодец. Кто понимает сегодня много постов о дтп. Вывод амик просто напоминает всем водителям,что идут праздники,а значит будет и "охота" на водителей. Всем удобной дороги и хороших попутчиц.С праздником девочки.
14:51:58 07-03-2024
гость (14:38:35 07-03-2024) Амик молодец. Кто понимает сегодня много постов о дтп. Вывод... Конечно будет ,, охота " когда ты бухой за рулём и нарушаешь пдд, все охотятся за тобой, за твоими деньгами, за твоей тачкой, здоровьем, жизнью. Обломай их, не нарушай.
15:22:47 07-03-2024
Нужно установить стенд, и, за каждый остановленный грузовик, рисовать звездочки, как на истребителях времен вов за сбитые самолеты!!!)))
16:23:51 07-03-2024
Часто там эта проблема
20:14:24 07-03-2024
Гость (16:23:51 07-03-2024) Часто там эта проблема... Просто олени боятся на контрольные весы вставать.
И отмазок куча.
1) долго объезжать
2) навигатор так привел
3) гайцы бабло за перевес возьмут
4) спешат к парню по шрахаться.
08:52:55 08-03-2024
У моста ограничение по весу 10 тонн. Если на него заведут одновременно 10 фур. Авто мосту и ЖД мосту под ним хана. Причем здесь ваш весовой контроль? Вы потом ездить по чем будете. И железка встанет. И дублёры непомогут!