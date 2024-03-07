Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

На участке собралась большая пробка

07 марта 2024, 13:45, ИА Амител

ДТП на Старом мосту / Фото: 2ГИС

В Барнауле перед Старым мостом очередной грузовик врезался в ограничитель, сообщают водители в приложении 2ГИС.

Из-за этого на улице Парфенова собралась большая пробка.

Также сервис докладывает о ДТП неподалеку – на пересечении Ким и Воровского. Однако в этом районе движение пока стабильно.

В целом по городу дорожная ситуация на 13:45 оценивается в 8 баллов. Сложнее всего обстановка на шоссе Ленточный Бор и в центре.