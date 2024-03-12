В барнаульском парке "Центральный" закрылся каток
За зиму его посетили 15 тысяч человек
12 марта 2024, 15:31, ИА Амител
Коньки на льду / Фото: pxhere.com
В барнаульском парке "Центральный" с 12 марта закрылся каток.
Как сообщили в правительстве Алтайского края, с момента открытия в декабре 2023 года его посетило более 15 тысяч человек. Из-за слишком теплой погоды работать в этом сезоне он больше не будет.
Тем не менее развлечься в "Центральном" можно будет 17 марта – в 12:00 здесь начнут отмечать проводы зимы.
09:19:53 13-03-2024
И вместе с катком весь парк опять закрылся?