Мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 17 марта

В регионе потеплеет до +4 градусов

17 марта 2024, 06:00, ИА Амител

Синица сидит на ветке / Фото: unsplash.com

Теплая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в воскресенье, 17 марта, прогнозируют в Гидрометцентре региона.

"Температура -1...+4 градуса. В большинстве районов небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с. Местами при этом возможны порывы до 18 м/с.