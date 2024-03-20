Три трамвайных маршрута в Барнауле временно изменили схемы движения из-за аварии
Изменения затронули маршруты № 2, 7 и 10
20 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за аварии на улице Антона Петрова, сообщает мэрия.
Принятая мера затронула маршруты № 2, 7 и 10:
- маршрут № 2: Поток – Космонавтов – Попова – А. Петрова – Малахова – Власихинская – Попова – Пивзавод – обратно по маршруту;
- маршрут № 7: Кордон – Змеиногорский тракт – Красноармейсмкий – Строителей – Ленина – депо № 3;
- маршрут № 10: Докучаево – А. Петрова – Малахова – депо № 3 – Малахова – РТИ – далее по маршруту.
Работы по устранению аварии проводятся МУП "Горэлектротранс". Где именно и что за авария случилась на Антона Петрова, не уточняется. Но, по сообщениям водителей в сервисах 2ГИС и "Яндекс Карты", работы ведутся на пересечении улиц Антона Петрова и Попова. Проезд в этом месте затруднен.
08:58:34 20-03-2024
Это ничего, в 2036 всё будет шоколадно. Чуть-чуть осталось
09:12:31 20-03-2024
Гость (08:58:34 20-03-2024) Это ничего, в 2036 всё будет шоколадно. Чуть-чуть осталось... Вас ЦИПСОшников, еще не закончили спонсировать? Расходитесь, выборы прошли уже. Все ваши сидят грустные, что не получилось свергнуть действующую власть.
09:22:36 20-03-2024
Гость (09:12:31 20-03-2024) Вас ЦИПСОшников, еще не закончили спонсировать? Расходитесь,... С "нами" всё понятно денюжка в долларах за каждый комментарии падает, а вам вот показаться специалистам необходимо, пока ситуация не усугубилась и не пострадал ещё кто-нибудь
09:43:43 20-03-2024
Гость (09:12:31 20-03-2024) Вас ЦИПСОшников, еще не закончили спонсировать? Расходитесь,... Да здравствует весеннее обострение
09:52:32 20-03-2024
Гость (09:43:43 20-03-2024) Да здравствует весеннее обострение... Да оно у них круглогодичное с некоторых пор. Я ж не зря пишу, что у нехилой такой части наших сограждан голубая (упс, ладно, цвет сами подберете) мечта расстрелять, посадить и еще че-нибудь сотворить с теми, кто с ними не на одной волне.
09:55:11 20-03-2024
Гость (09:12:31 20-03-2024) Вас ЦИПСОшников, еще не закончили спонсировать? Расходитесь,... Что за бред несёте???
05:52:38 21-03-2024
Что происходит с нашим городом? Дороги чистить вообще перестали. Утром приходится скользить по льду. Вечером - идти по щиколотку в воде. А с общественным транспортом вообще беда. Переполненные трамваи. Не выходящие на маршрут автобусы. Да и разве это автобусы? Я работаю на пр. Космонавтов. Там ходят только трамваи и одна (!) маршрутка. На космонавтов полно заводов. Когда в 17-00 все сотрудники этих заводов выходят с работы , сесть в трамвай практически невозможно. Интервал движения трамваев , днем ходящих через 5-7 минут, в 5 часов почему -то резко увеличивается до 30-40 минут. Маршрутки это вообще ужасающий транспорт. "Автобус" расчитаный на 18 пассажиров , набивается битком и ходит с интервалом 20-30 минут!!!! И это на улице, где работает несколько тысяч человек!!!! Почему не предусмотрены дополнительные маршруты ??? Почему люди должны зависеть от отвратительно работающего Горэлектротранса и абсолютно недисциплинированных водителей 18 маршрута, которые выходят на линию как им заблагорассудится??? Мне не так уж мало лет, но такого бардака я не помню!!!! Чиновники из администрации, руководители Горэлектротранспорта хоть раз пробовали добраться на общественном транспорте из точки А в точку Б в час пик? Если хотя бы на недельку этих товарищей вместе с владельцами маршрутов пересадить из автомобилей в ОТ, может быть и проблема начала бы решаться! Очень просто рапортовать о том, что нет средств на ремонт подвижного состава сидя в теплом кабинете!!!! А что конкретно ВЫ (руководители) сделали для решения проблем? Что за отношение к людям, как к скоту?
07:26:00 21-03-2024
Гость (05:52:38 21-03-2024) Что происходит с нашим городом? Дороги чистить вообще перес... Согласна. Форменное издевательство