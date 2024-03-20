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Жителя Тюмени месяц не могут найти на Алтае

Последний раз парня видели в селе Артыбаш

20 марта 2024, 10:31, ИА Амител

Фото пропавшего / Источник: МВД Республики Алтай
Фото пропавшего / Источник: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай пропал житель Тюмени Кирилл Малыгин, сообщили в МВД региона.

24 февраля молодой человек 2001 года рождения приехал на такси из аэропорта Горно-Алтайска в Артыбаш. Около 18:00 он вышел из автомобиля возле торговых киосков и ушел в неизвестном направлении. С тех его местонахождение неизвестно.

На вид парню 20-22 года, рост 170 см. Он среднего телосложения, со светло-русыми волосами и серо-зелеными глазами. Последний раз его видели в черном спортивном костюме, черном длинном пуховике, темно-серой вязаной шапке и черных кроссовках.

"При наличии значимой информации о его местонахождении просьба сообщить по телефонам 8 (38843) 22-0-02, 8 (38822) 9-23-28 или в ближайший отдел полиции – 102", – отметили в пресс-службе МВД.

пропал человек Республика Алтай

Комментарии 1

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Гость

10:44:20 20-03-2024

Шамбалу ищет. А может уже нашел и телепортировался.

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