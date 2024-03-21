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Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, дом которой решил снести суд

Жилище было приобретено в ипотеку

21 марта 2024, 07:45, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о нарушении жилищных прав семьи из Алтайского края.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, в Заринске суд вынес решение о сносе частного дома, который семья купила в ипотеку и не погасила по ней обязательства. Такой сюжет показали на федеральном телеканале.

"Отмечено, что причиной судебного решения послужило якобы нарушение границ соседнего земельного участка, хотя на момент приобретения жилья к правоустанавливающим документам ни у одной из сторон сделки претензий не возникло", – рассказали в СК.

В Следкоме Алтайского края уже проводят процессуальную проверку. Глава регионального Следственного управления Игорь Колесниченко по поручению Бастрыкина представит доклад о ее ходе и принятых мерах.

Происшествия недвижимость

Комментарии 10

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Гость

07:52:09 21-03-2024

Старый, а работящий этот Бастрыкин. Всё то он видит. Боится что на пенсию попрут?

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Гость

08:01:15 21-03-2024

Гость (07:52:09 21-03-2024) Старый, а работящий этот Бастрыкин. Всё то он видит. Боится ... Хоть кто-то в этой конторе работает...

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Гость

08:04:27 21-03-2024

Гость (07:52:09 21-03-2024) Старый, а работящий этот Бастрыкин. Всё то он видит. Боится ... Вы реально думаете что он прям сам сидит и все контролирует . у него там сто замов и помощников.

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Гость

13:41:29 21-03-2024

Гость (08:04:27 21-03-2024) Вы реально думаете что он прям сам сидит и все контролирует ... Получается, Бастрыкин хорошо руководит этими замами и помощниками, что те работают.

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гость

08:04:36 21-03-2024

Местный судебный департамент надо перетряхнуть. Кому то профнепригодность поставить надо! А "местных царьков" пока не пнешь из Москвы - шевелится не хотят, всех надо под зад, выставлять без пенсий.

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гость

08:07:44 21-03-2024

Вот как можно так относится к работе судьей, не понимаю! Такую халтуру отмочить, опозорится на всю страну недоработкой кучи вопросов в судебном деле!

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Гость

08:29:31 21-03-2024

Бастрыкин порядок наведёт спокойно и быстро,по культурному.А раньше из-за межи за колья хватались.

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Гость

08:32:43 21-03-2024

Бывает что кто-то кое-где у нас порой использует административные ресурсы и судебные акты в своих корыстных целях.

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гость

09:23:39 21-03-2024

Гость (08:32:43 21-03-2024) Бывает что кто-то кое-где у нас порой использует административные ресурсы и судебные акты в своих корыстных целяхну тут или часть дома сносить и жаловаться или часть земельного участка у соседа отобрать по беспределу и уже он будет жаловаться

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Гость

09:36:00 21-03-2024

гость (09:23:39 21-03-2024) ну тут или часть дома сносить и жаловаться или часть земельн... А вы суть проблемы знаете? Мужик не виноват, что новое межевание начали не с того конца. Тем более сосед его непорядочный, мягко говоря.

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