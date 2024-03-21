Бастрыкин заинтересовался алтайской семьей, дом которой решил снести суд
Жилище было приобретено в ипотеку
21 марта 2024, 07:45, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о нарушении жилищных прав семьи из Алтайского края.
Как сообщили в телеграм-канале ведомства, в Заринске суд вынес решение о сносе частного дома, который семья купила в ипотеку и не погасила по ней обязательства. Такой сюжет показали на федеральном телеканале.
"Отмечено, что причиной судебного решения послужило якобы нарушение границ соседнего земельного участка, хотя на момент приобретения жилья к правоустанавливающим документам ни у одной из сторон сделки претензий не возникло", – рассказали в СК.
В Следкоме Алтайского края уже проводят процессуальную проверку. Глава регионального Следственного управления Игорь Колесниченко по поручению Бастрыкина представит доклад о ее ходе и принятых мерах.
07:52:09 21-03-2024
Старый, а работящий этот Бастрыкин. Всё то он видит. Боится что на пенсию попрут?
08:01:15 21-03-2024
Гость (07:52:09 21-03-2024) Старый, а работящий этот Бастрыкин. Всё то он видит. Боится ... Хоть кто-то в этой конторе работает...
08:04:27 21-03-2024
Гость (07:52:09 21-03-2024) Старый, а работящий этот Бастрыкин. Всё то он видит. Боится ... Вы реально думаете что он прям сам сидит и все контролирует . у него там сто замов и помощников.
13:41:29 21-03-2024
Гость (08:04:27 21-03-2024) Вы реально думаете что он прям сам сидит и все контролирует ... Получается, Бастрыкин хорошо руководит этими замами и помощниками, что те работают.
08:04:36 21-03-2024
Местный судебный департамент надо перетряхнуть. Кому то профнепригодность поставить надо! А "местных царьков" пока не пнешь из Москвы - шевелится не хотят, всех надо под зад, выставлять без пенсий.
08:07:44 21-03-2024
Вот как можно так относится к работе судьей, не понимаю! Такую халтуру отмочить, опозорится на всю страну недоработкой кучи вопросов в судебном деле!
08:29:31 21-03-2024
Бастрыкин порядок наведёт спокойно и быстро,по культурному.А раньше из-за межи за колья хватались.
08:32:43 21-03-2024
Бывает что кто-то кое-где у нас порой использует административные ресурсы и судебные акты в своих корыстных целях.
09:23:39 21-03-2024
Гость (08:32:43 21-03-2024) Бывает что кто-то кое-где у нас порой использует административные ресурсы и судебные акты в своих корыстных целяхну тут или часть дома сносить и жаловаться или часть земельного участка у соседа отобрать по беспределу и уже он будет жаловаться
09:36:00 21-03-2024
гость (09:23:39 21-03-2024) ну тут или часть дома сносить и жаловаться или часть земельн... А вы суть проблемы знаете? Мужик не виноват, что новое межевание начали не с того конца. Тем более сосед его непорядочный, мягко говоря.