Премьера нового сезона сериала "Дом Дракона" состоится 16 июня

Авторы приквела "Игры престолов" показали два полноценных трейлера

22 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Постер сериала "Дом дракона" / Max

Премьера второго сезона сериала "Дом Дракона" состоится 16 июня. Об этом стало известно с выходом сразу двух новых трейлеров.

Это продолжение событий первого сезона и рассказ о дальнейшей войне между Таргариенами за Железный трон и Семь Королевств. Все ключевые актеры из первой части вернутся к своим ролям, включая Риса Эванса, Эмму Д'Арси, Мэтта Смита и других.

"Дом Дракона" является приквелом сериала "Игра престолов" (2011-2019), снятого по мотивам книг серии "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина. События нового сериала разворачиваются примерно за 200 лет до событий предыдущего.