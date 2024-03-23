Алтайские спортсмены находились в соседнем здании во время теракта в "Крокусе"
Среди участников соревнований были в том числе дети
23 марта 2024, 14:36, ИА Амител
Алтайские спортсмены-бальники во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Красногорска находились в соседнем здании "Крокус Экспо". Об этом пишут "Вести Алтай", ссылаясь на Алтайскую федерацию танцевального спорта.
Вечером 22 марта в "Крокус Экспо" проходили чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Там, в том числе, были и алтайские спортсмены – от 11 лет и старше. Когда началась стрельба, всех своевременно эвакуировали.
"Эпицентр теракта располагался на удалении от места проведения чемпионата. Тренеры алтайских спортсменов уже вышли на связь и сообщили, что все участники в порядке, хоть и сильно напуганы", – отмечает издание.
В итоге запланированные на 23 и 24 марта соревнования отменили. Алтайская делегация спортсменов-бальников пока продолжает находиться в Москве.
На видео нашего корреспондента можно увидеть, как далеко "Крокус Экспо" находится от "Крокус Сити Холла", где произошел теракт и мощный пожар.
18:04:01 23-03-2024
Мои дети и внуки среди спортсменов гуляли как раз там в это время((( Все живы))