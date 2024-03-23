Алтайские спортсмены находились в соседнем здании во время теракта в "Крокусе"

Среди участников соревнований были в том числе дети

23 марта 2024, 14:36, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Алтайские спортсмены-бальники во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Красногорска находились в соседнем здании "Крокус Экспо". Об этом пишут "Вести Алтай", ссылаясь на Алтайскую федерацию танцевального спорта.

Вечером 22 марта в "Крокус Экспо" проходили чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Там, в том числе, были и алтайские спортсмены – от 11 лет и старше. Когда началась стрельба, всех своевременно эвакуировали.

"Эпицентр теракта располагался на удалении от места проведения чемпионата. Тренеры алтайских спортсменов уже вышли на связь и сообщили, что все участники в порядке, хоть и сильно напуганы", – отмечает издание.

В итоге запланированные на 23 и 24 марта соревнования отменили. Алтайская делегация спортсменов-бальников пока продолжает находиться в Москве.

На видео нашего корреспондента можно увидеть, как далеко "Крокус Экспо" находится от "Крокус Сити Холла", где произошел теракт и мощный пожар.