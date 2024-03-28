Вечер профессионального бокса пройдет в Барнауле
Соревнования намечены на 4 апреля
28 марта 2024, 16:00, ИА Амител
Боксер на ринге / Фото: unsplash.com
В Барнауле в следующий четверг пройдет вечер профессионального бокса пройдет, сообщает "Алтайский спорт".
В рамках турнира состоятся семь поединков. Помимо барнаульцев, на ринг выйдут боксеры из Бийска, Камня-на-Оби, Новосибирска, Омска и Прокопьевска.
Возраст спортсменов — до 25-ти лет. Главным боем вечера станет поединок барнаульца Максима Борисова и новосибирца Михаила Тарханова.
Вечер бокса состоится 4 апреля в баре-ресторане "Опера". Начало — в 19:00.
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