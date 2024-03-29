Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Камне-на-Оби

Полицейские проводят проверку

29 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

Два человека пострадали при столкновении легковушки Toyota Premio и грузовика Scania в Камне-на-Оби. Об этом сообщили в ГИБДД Алтайского края.

Авария случилась 28 марта около 21:15 возле дома № 8 по улице Томской.

Предварительно, водитель 1979 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди большегруза и врезался в него.

"В результате ДТП водитель и пассажир Toyota — женщина 1993 года рождения — получили травмы различной степени тяжести", — рассказали в ведомстве.

В произошедшем разбираются полицейские. Назначена проверка.