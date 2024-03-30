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Россиянам напомнили о предстоящей шестидневной рабочей неделе

В конце апреля и начале мая будет много выходных

30 марта 2024, 11:45, ИА Амител

Работа за ноутбуком / Фото: unsplash.com
Работа за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян с 22 по 27 апреля, пишет Роструд.

Затем жителям страны дадут четыре выходных в честь Первомая — с 28 апреля по 1 мая. Кроме того, отдохнуть от работы и заняться дачей или огородом можно будет 4-5 (обычные выходные) и 9-12 мая (по случаю Дня Победы).Календарь выходных и праздничных дней – 2024 / Правительство РФ

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Комментарии 1

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Гость

11:56:22 30-03-2024

Я летом хочу отдыхать, а не в земле возиться

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