Россиянам напомнили о предстоящей шестидневной рабочей неделе
В конце апреля и начале мая будет много выходных
30 марта 2024, 11:45, ИА Амител
Работа за ноутбуком / Фото: unsplash.com
Шестидневная рабочая неделя ждет россиян с 22 по 27 апреля, пишет Роструд.
Затем жителям страны дадут четыре выходных в честь Первомая — с 28 апреля по 1 мая. Кроме того, отдохнуть от работы и заняться дачей или огородом можно будет 4-5 (обычные выходные) и 9-12 мая (по случаю Дня Победы).
11:56:22 30-03-2024
Я летом хочу отдыхать, а не в земле возиться