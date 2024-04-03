Мошенники взломали кабинет Госуслуг жительницы Алтая и попытались оформить кредит
Полицейские призвали быть осторожнее
03 апреля 2024, 12:49, ИА Амител
Жительница Смоленского района едва не стала жертвой мошенников, которые пытались оформить на ее имя кредит на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.
"Как рассказала потерпевшая, ее личный кабинет госуслуг якобы взломали мошенники и отправили от ее имени заявку на получение кредита", — рассказали в ведомстве.
Полицейские призвали жителей региона не доверять сомнительным звонкам, не переходить по незнакомым ссылкам и не разговаривать с людьми, которые по телефону или в интернете просят осуществить те или иные операции по счету, даже если они представляются банкирами и правоохранителями.
"Положите трубку, и сами перезвоните на горячую линию банка, где вам подтвердят, что никто не вправе интересоваться вашим вкладом и запрашивать конфиденциальную информацию", — подчеркнули в МВД.
13:09:47 03-04-2024
Только после такого же случая произошедшего со мной в мае прошлого года установил двухфакторную аутентификацию для входа в личный кабинет госуслуг. Следом запросил кредитную историю и увидел, что мошенники подали целую кучу заявок в разные кредитные учреждения, в красный желтый и зеленый банки, а также в МФО на различные суммы от 3 500 руб. до 1 200 000 руб., благо по всем заявкам был получен отказ, но кредитный рейтинг мне эти все заявки знатно подпортили, да и фиг с ним - буду жить по средствам. )
14:34:46 03-04-2024
Роман (13:09:47 03-04-2024) Только после такого же случая произошедшего со мной в мае пр... тоже было где то год назад, примерно часа в 2 ночи...пришло уведомомление, смс, что изменен номер в госуслугах., типа мой отвязан.
Я давай заходить в госуслуги, так как телефон был уже доверенный в приложении, в портал пустило, захожу в настройки - номер левый, давай быстрей менять обратно на свой, да птоже подключать двухвазную аутентификацию.
Недели две регулярно приходили уведомления с кодами подтверждения входа, словно кто то ломился. Вот кредитную тсторию не догадался проверить, но, вроде кредитов нет, только звонки с банков достали, но они всех достают. Особенно красный банк.
13:33:52 03-04-2024
А говорили и утверждали, что нельзя взломать. Что не стоит бояться, что поэтому электронные паспорта - это безопасно. за ними будующее.
14:06:30 03-04-2024
Гость (13:33:52 03-04-2024) А говорили и утверждали, что нельзя взломать. Что не стоит б... Если вы пароль 12345 установили, вас и взламывать не надо.
09:40:45 05-04-2024
Гость (14:06:30 03-04-2024) Если вы пароль 12345 установили, вас и взламывать не надо.... Система не даст такой пароль установить
15:11:32 03-04-2024
Гость (13:33:52 03-04-2024) А говорили и утверждали, что нельзя взломать. Что не стоит б... Ломают в самом слабом месте. Если счета и госуслуги привязаны к сим-карте, которую можно по поддельной доверенности перевыпустить в Дагестане, или человек сам код из СМС мошенникам говорит, то это не проблема электронного паспорта.