Мошенники взломали кабинет Госуслуг жительницы Алтая и попытались оформить кредит

Полицейские призвали быть осторожнее

03 апреля 2024, 12:49, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

Жительница Смоленского района едва не стала жертвой мошенников, которые пытались оформить на ее имя кредит на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.

"Как рассказала потерпевшая, ее личный кабинет госуслуг якобы взломали мошенники и отправили от ее имени заявку на получение кредита", — рассказали в ведомстве.

Полицейские призвали жителей региона не доверять сомнительным звонкам, не переходить по незнакомым ссылкам и не разговаривать с людьми, которые по телефону или в интернете просят осуществить те или иные операции по счету, даже если они представляются банкирами и правоохранителями.

"Положите трубку, и сами перезвоните на горячую линию банка, где вам подтвердят, что никто не вправе интересоваться вашим вкладом и запрашивать конфиденциальную информацию", — подчеркнули в МВД.