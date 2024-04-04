Алтайский край присоединится к Всемирному Дню здоровья 7 апреля

По словам губернатора Виктора Томенко, среди запланированных мероприятий — всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни"

04 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Пробежка в парке / Фото: unsplash.com

Алтайский край присоединится к Всемирному Дню здоровья, который отмечают 7 апреля. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Стать участником очень просто. Например, запланирована всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни". Традиционно она становится стартом соревнований по фоновой ходьбе — это когда учитываются все шаги человека за день. В этом году соревнования будут проходить в течение двух недель — до 21 апреля", — написал глава региона в телеграм-канале.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться и скачать шагомер "Человек идущий". Он доступен в App Store, RuStore и Google Play.

В пресс-службе мэрии Барнаула отметили, что 7 апреля в парке "Изумрудный" с 12:00 до 15:00 также состоится спортивная акция "Будь здоров": проведут мастер-классы, флешмобы и прочие виды активностей для всех возрастных групп.

Кроме того, в этот день в парке можно будет пройти медобследование — для этого понадобится паспорт, СНИЛС и полис ОМС.