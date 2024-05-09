Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Победы

Губернатор и глава АКЗС отметили, что этот день является символом единства, воинской доблести и стойкости многонационального народа России

09 мая 2024, 09:09, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В поздравлении отмечается, что 9 Мая – главный праздник России, День Победы является символом единства, воинской доблести и стойкости многонационального народа России.

"Больше четверти миллиона жителей Алтайского края погибли за наше право жить, растить детей, говорить на родном языке и строить будущее под мирным небом. Вечная слава воинам-освободителям и труженикам тыла! Их подвиг – наш нравственный ориентир", – говорится в поздравлении. Томенко и Романенко напомнили, что сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны борются с попыткой возродить нацизм и защищают безопасность России. В зоне спецоперации есть и жители Алтайского края, которые мужественно решают поставленные боевые задачи. Кроме того, вместе с остальной страной регион собирает гуманитарные грузы для бойцов и помогает восстанавливать мирную жизнь, а также добросовестно работают, внося вклад в развитие России.

"Нам придает сил память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы верим: победа будет за нами!" – заявили они.

В заключение губернатор региона и председатель АКЗС пожелали жителям Алтайского края счастья, здоровья, благополучия и успехов.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.