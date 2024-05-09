В Барнауле проходит выставка ретротехники. Фото и видео

На этот раз одним из наиболее популярных экспонатов стал ЗИС-150 — на него разрешили забраться

09 мая 2024, 12:31, ИА Амител

Выставка ретро-автомобилей / Фото: amic.ru

9 мая на площади Победы в Барнауле проходит выставка ретротехники, приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз самым популярным у посетителей стал ЗИС-150 – на него ребятам разрешают взобраться.

В общей сложности на площади представлено более двух десятков ретроавтомобилей, винтажные мотоциклы, а также необычные экспонаты – например, колесный бронетранспортер БТР-40. Кроме того, желающие могут угоститься едой из настоящей полевой кухни.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.