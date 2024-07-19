Больше половины жилых многоэтажек Барнаула уже готовы к отопительному сезону
Больше всего актов готовности получили учреждения образования
19 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Радиатор / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле акты готовности к отопительному сезону на 18 июля получили уже 1414 многоквартирных домов из 2788, это 50,7%. Об этом рассказал зампред и главный инженер комитета ЖКХ Виталий Ростов, сообщили в мэрии.
Кроме того, аналогичные акты получили 233 из 321 (72,5%) здания образовательных организаций и 48 из 143 (33,6%) – учреждения здравоохранения.
Заместитель главного инженера Барнаульской теплосетевой компании Валерий Овсянников также рассказал, что при подготовке к отопительному сезону на 18 июля в городе выявили 915 повреждений, из них 597 уже устранили.
07:30:29 20-07-2024
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