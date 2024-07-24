Судно с россиянами на борту затонуло у Фолклендских островов
Сообщается как минимум о шести погибших
24 июля 2024, 12:31, ИА Амител
Фолклендские острова / Фото: unsplash.com
Рыболовецкое судно Argos Georgia под флагом острова Святой Елены затонуло в Атлантическом океане неподалеку от Фолклендских островов, пишет РБК.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник.
На борту было 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев. 14 из них спас патрульный катер, семеро числятся пропавшими, погибли, по разным данным, от шести до восьми человек.
Погибшие пока не опознаны. Сколько среди них россиян, еще неизвестно.
13:07:53 24-07-2024
Россияне ходят под российским флагом.
За этих не беспокойте