Судно с россиянами на борту затонуло у Фолклендских островов

Сообщается как минимум о шести погибших

24 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Фолклендские острова / Фото: unsplash.com

Рыболовецкое судно Argos Georgia под флагом острова Святой Елены затонуло в Атлантическом океане неподалеку от Фолклендских островов, пишет РБК.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в понедельник.

На борту было 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев. 14 из них спас патрульный катер, семеро числятся пропавшими, погибли, по разным данным, от шести до восьми человек.

Погибшие пока не опознаны. Сколько среди них россиян, еще неизвестно.