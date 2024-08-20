Крупный пожар потушили на турбазе в Алтайском районе
Площадь возгорания составила порядка 220 квадратных метров
20 августа 2024, 10:44, ИА Амител
Пожар на турбазе / Фото: МЧС Алтайского края
В поселке Катунь Алтайского района потушили пожар на турбазе "Айская долина", сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в жилом корпусе с пристроенным кафе. Пройденная огнем площадь составила около 220 "квадратов".
На месте работали 13 специалистов и пять пожарных машин, в том числе два пожарных расчета из Горно-Алтайска.
Отмечается, что никто не пострадал. Здание самостоятельно покинули десять человек. Причину происшествия устанавливают дознаватели.
10:59:07 20-08-2024
Шашлычек под коньячек?
11:29:27 20-08-2024
Каменные стены не горят.
16:30:52 20-08-2024
потушили, ага ))))