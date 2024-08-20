Крупный пожар потушили на турбазе в Алтайском районе

Площадь возгорания составила порядка 220 квадратных метров

20 августа 2024, 10:44, ИА Амител

Пожар на турбазе / Фото: МЧС Алтайского края

В поселке Катунь Алтайского района потушили пожар на турбазе "Айская долина", сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в жилом корпусе с пристроенным кафе. Пройденная огнем площадь составила около 220 "квадратов".

На месте работали 13 специалистов и пять пожарных машин, в том числе два пожарных расчета из Горно-Алтайска.

Отмечается, что никто не пострадал. Здание самостоятельно покинули десять человек. Причину происшествия устанавливают дознаватели.