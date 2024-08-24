Угощения и мастер-классы. Как проходит фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле

Праздник проводят в парке "Изумрудный"

24 августа 2024, 12:51, ИА Амител

Фестиваль "Алтайские бренды" в "Изумрудном" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" 24 августа проходит фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья", а также два ранее отдельно проводимых гастрономических праздника – "Дни алтайского сыра" и Фестиваль алтайского меда. На мероприятии представили сотни местных продуктов.

Ярмарочная территория организована в виде продуктовых улиц, где посетителей встречают дегустации, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши и тематические фотозоны. Всего в ярмарке участвуют более 80 алтайских производителей.

Как именно проходят "Алтайские бренды" – смотрите в фотоленте amic.ru.