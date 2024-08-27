Мошенники обманули на 140 тысяч продавца и покупателя автомобиля из Алтайского края

Возбуждено уголовное дело

27 августа 2024, 13:45, ИА Амител

Фото: https://t.me/policebiysk

В Солтонском районе Алтайского края 36-летний мужчина выставил на продажу иномарку и стал жертвой мошенников, сообщили в полиции Бийска.

Злоумышленники скопировали объявление сельчанина и опубликовали на другой платформе с более низкой ценой. 34-летний перекупщик из Бийска откликнулся на заманчивое предложение и связался с лжепродавцом, который сказал, что машина находится у брата в соседнем районе.

Пока горожанин ехал за автомобилем, мошенники связались с реальным продавцом и убедили его согласиться на сделку, обещая большую выгоду, так как они якобы нашли покупателя, который готов заплатить выше рынка. За свои услуги они просили небольшое вознаграждение, но сельчанин понял, что ничего не теряет, и согласился.

В то же время покупателя из Бийска аферисты заверили, что он получит иномарку по сниженной цене, но при условии, что оплата будет совершена переводом, а "брата" он не станет посвящать в происходящее.

После перевода 140 тысяч рублей бийчанин попросил ключи и документы, и тогда выяснилось, кто настоящий собственник.

Обманутые стороны обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.