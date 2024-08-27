В Индустриальном районе Барнаула на 36 часов отключат горячую воду
Ограничение затронет часть домов на трех улицах
27 августа 2024, 18:40, ИА Амител
Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com
Часть жителей Индустриального района Барнаула на 36 часов останется без горячей воды, сообщили в СГК.
Ограничение продлится с 09:00 28 августа до 21:00 29 августа. Под отключение попадут следующие адреса:
- проезд Северный Власихинский, 34, 40, 54, 56, 58, 60, 62;
- ул. Балтийская, 43, 45, 45а, 49, 53, 55, 59, 61;
- ул. Шумакова, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 60в, 62, 64, 66, 68.
Причина неудобств – ремонт теплосети по ул. Шумакова, 53.
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