В Индустриальном районе Барнаула на 36 часов отключат горячую воду

Ограничение затронет часть домов на трех улицах

27 августа 2024, 18:40, ИА Амител

Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com

Часть жителей Индустриального района Барнаула на 36 часов останется без горячей воды, сообщили в СГК.

Ограничение продлится с 09:00 28 августа до 21:00 29 августа. Под отключение попадут следующие адреса:

проезд Северный Власихинский, 34, 40, 54, 56, 58, 60, 62;

ул. Балтийская, 43, 45, 45а, 49, 53, 55, 59, 61;

ул. Шумакова, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 60в, 62, 64, 66, 68.

Причина неудобств – ремонт теплосети по ул. Шумакова, 53.