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"Выехали в Париж". "Смешарики" выпустили ролик в поддержку Дурова

В видео Крош, Нюша, Копатыч и Лосяш проникли в европейские застенки с благородной миссией

29 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Создатели анимационного шоу "Смешарики" выпустили небольшой ролик под названием "Смешарики выехали в Париж спасать друзей". Видео в поддержку задержанного во Франции Павла Дурова опубликовали в официальном TikTok-аккаунте проекта.

В ролике Крош, Нюша, Копатыч и Лосяш проникли в европейские застенки с благородной миссией. В подписи к видео сказано: "Нам еще не вернули стену".

Ролик набрал свыше 30 тысяч комментариев. В них активно распространяется тег #FREEDUROV.

культура
Читайте также в сюжете: Задержание Павла Дурова во Франции

Комментарии 4

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Гость

08:42:23 29-08-2024

Ждем новой серии "Маша, Паша и Медведь"

  28 Нравится
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Мусик

09:56:59 29-08-2024

петров режиссером. баширов - гримером

  -4 Нравится
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Ivmir

16:35:22 29-08-2024

Это же кадрый из "Смешарики Начало"

  13 Нравится
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Анонимус Анонимусович

02:59:16 31-08-2024

Прикольно)

  1 Нравится
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