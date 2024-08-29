"Выехали в Париж". "Смешарики" выпустили ролик в поддержку Дурова

В видео Крош, Нюша, Копатыч и Лосяш проникли в европейские застенки с благородной миссией

29 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Создатели анимационного шоу "Смешарики" выпустили небольшой ролик под названием "Смешарики выехали в Париж спасать друзей". Видео в поддержку задержанного во Франции Павла Дурова опубликовали в официальном TikTok-аккаунте проекта.

В ролике Крош, Нюша, Копатыч и Лосяш проникли в европейские застенки с благородной миссией. В подписи к видео сказано: "Нам еще не вернули стену".

Ролик набрал свыше 30 тысяч комментариев. В них активно распространяется тег #FREEDUROV.