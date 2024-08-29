"Выехали в Париж". "Смешарики" выпустили ролик в поддержку Дурова
В видео Крош, Нюша, Копатыч и Лосяш проникли в европейские застенки с благородной миссией
29 августа 2024, 07:14, ИА Амител
Создатели анимационного шоу "Смешарики" выпустили небольшой ролик под названием "Смешарики выехали в Париж спасать друзей". Видео в поддержку задержанного во Франции Павла Дурова опубликовали в официальном TikTok-аккаунте проекта.
В ролике Крош, Нюша, Копатыч и Лосяш проникли в европейские застенки с благородной миссией. В подписи к видео сказано: "Нам еще не вернули стену".
Ролик набрал свыше 30 тысяч комментариев. В них активно распространяется тег #FREEDUROV.
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Прикольно)