На дорогах Алтайского края за неделю погибли 6 человек и 78 пострадали
Среди раненых — 21 ребенок
02 сентября 2024, 10:44, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае за неделю с 26 августа по 1 сентября зарегистрировали 51 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ региона.
В этих авариях 6 человек погибли и 78 получили ранения, в том числе 21 ребенок.
Также за этот период зафиксировали 5004 нарушения ПДД. 148 водителей при этом были пьяны, а 18 из них сели за руль в таком виде повторно.
11:34:40 02-09-2024
И где они - безопасные дороги? Может нужно озаботиться не только гладкостью асфальта на проезжей части, но и ГИБДД начать работать?
18:57:36 02-09-2024
Чучмек (11:34:40 02-09-2024) И где они - безопасные дороги? Может нужно озаботиться не то... сократили штат до стыдных значений, нет людей. вот и всё. а так безобразие, очень много смертей на дорогах
08:47:28 03-09-2024
Безопасность движения зависит не от ГИБДД, а от водителей. Если бы все ездили по правилам, аварий было бы гораздо меньше.