На дорогах Алтайского края за неделю погибли 6 человек и 78 пострадали

Среди раненых — 21 ребенок

02 сентября 2024, 10:44, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае за неделю с 26 августа по 1 сентября зарегистрировали 51 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях 6 человек погибли и 78 получили ранения, в том числе 21 ребенок.

Также за этот период зафиксировали 5004 нарушения ПДД. 148 водителей при этом были пьяны, а 18 из них сели за руль в таком виде повторно.