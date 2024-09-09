Мероприятие получило название It’s Glowtime

09 сентября 2024, 22:15, ИА Амител

Логотип Apple / Фото: unsplash.com

Вечером 9 сентября Apple проведёт мероприятие It’s Glowtime, в рамках которого будут официально представлены iPhone 16, новые смарт-часы, наушники и другие новинки компании. Трансляция на официальном YouTube-канале компании начнется в 24:00 по времени Алтайского края (20:00 мск).

Слово glowtime, предположительно, является отсылкой к эффекту свечения, которое появляется по краям экрана iPhone при активации голосового помощника Siri – эту функцию заметили в последних бета-версиях iOS 18, которыми пользуются разработчики. Журналист Bloomberg Марк Гурман заявлял, что это слово также является внутренним названием macOS Sequoia, которая, скорее всего, станет доступна владельцам устройств одновременно с iOS 18. Ее релиз ожидается этой осенью.

iPhone 16, по заявлениям инсайдеров, будет отличаться измененным дизайном тыльной стороны корпуса. Кроме того, устройства оснастят новыми кнопками на боковой поверхности корпуса, которые будут чувствительными к силе нажатия.