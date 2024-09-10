Бориса Щербакова госпитализировали в Москве с жалобами на сердце
Медики диагностировали у Щербакова нестабильную стенокардию
10 сентября 2024, 23:35, ИА Амител
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в столичную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на собственные источники.
Артисту стало плохо днем сегодня, 10 сентября. Он пожаловался врачам на боли в области сердца. Медики диагностировали у Щербакова нестабильную стенокардию. Они провели терапию дома, после чего доставили актера в больницу.
Сейчас состояние Щербакова оценивается как средней тяжести. По информации Telegram-канала Mash, он находится в "Склифе".
Напомним, что за последние годы народный артист РФ четырежды оказывался в больнице. Его забирали в стационар с коронавирусом, воспалением легких, пневмонией и небольшим поражением легких.
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