В барнаульском "Автодорстрое" рассказали, как идет подготовка к зиме
Парк техники готов уже на 83%
21 сентября 2024, 13:28, ИА Амител
Барнаульский "Автодорстрой" продолжает подготовку к зиме. Предприятие заготавливает противогололедные материалы и ремонтирует технику.
Как сообщили в мэрии, на 20 сентября готовность парка техники составляет 83%. В этом году он пополнился полуприцепным тракторным пескоразбрасывателем ПРР-3,6. Также в планах закупить еще семь единиц прицепного оборудования.
"Учитывая климатические условия и опыт прошлых лет, будет привлекаться техника сторонних организаций для борьбы со снегопадами и гололедными явлениями. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, заключаются контракты", – отметил руководитель "Автодорстроя" Виктор Райко.
Кроме того, для борьбы с гололедицей предприятие уже завезло на свои участки 7,3 тыс. тонн соли, 48,4 тыс. тонн песка, 615 тонн песка из отсева дробления и ожидает поставку 164 тонн "Бионорда". Также привели в порядок места для складирования снега зимой.
13:43:36 21-09-2024
Снова улицы будут заваливать грязью вместо соответствующей ГОСТ антигололёдной смеси?
17:01:59 21-09-2024
Чучмек (13:43:36 21-09-2024) Снова улицы будут заваливать грязью вместо соответствующей Г... "Райка" она такая...
16:54:05 21-09-2024
И что зима придет не неожиданно ?
02:17:41 22-09-2024
Лучше бы молчали, а то начинается сезон и сразу все машины ломаются. И ведь не стыдно совсем. Все помнят январь. Как катались целый месяц по гололеду и даже в центре ничего не было посыпано. Недавно наблюдала как поливочная поливала тротуар на Ленинском. Доехала до Анатолия , а дальше одно название, а не полив. Простояла полдня на площади Октября и с чувством выполненной работы поехала обратно.