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В барнаульском "Автодорстрое" рассказали, как идет подготовка к зиме

Парк техники готов уже на 83%

21 сентября 2024, 13:28, ИА Амител

Заготовка песка к зиме / Фото: t.me/barnaul_org
Заготовка песка к зиме / Фото: t.me/barnaul_org

Барнаульский "Автодорстрой" продолжает подготовку к зиме. Предприятие заготавливает противогололедные материалы и ремонтирует технику.

Как сообщили в мэрии, на 20 сентября готовность парка техники составляет 83%. В этом году он пополнился полуприцепным тракторным пескоразбрасывателем ПРР-3,6. Также в планах закупить еще семь единиц прицепного оборудования. 

"Учитывая климатические условия и опыт прошлых лет, будет привлекаться техника сторонних организаций для борьбы со снегопадами и гололедными явлениями. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, заключаются контракты", – отметил руководитель "Автодорстроя" Виктор Райко. 

Кроме того, для борьбы с гололедицей предприятие уже завезло на свои участки 7,3 тыс. тонн соли, 48,4 тыс. тонн песка, 615 тонн песка из отсева дробления и ожидает поставку 164 тонн "Бионорда". Также привели в порядок места для складирования снега зимой.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 4

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Чучмек

13:43:36 21-09-2024

Снова улицы будут заваливать грязью вместо соответствующей ГОСТ антигололёдной смеси?

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Ведяшкин Валерий Иванович

17:01:59 21-09-2024

Чучмек (13:43:36 21-09-2024) Снова улицы будут заваливать грязью вместо соответствующей Г... "Райка" она такая...

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Гость1

16:54:05 21-09-2024

И что зима придет не неожиданно ?

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Гость

02:17:41 22-09-2024

Лучше бы молчали, а то начинается сезон и сразу все машины ломаются. И ведь не стыдно совсем. Все помнят январь. Как катались целый месяц по гололеду и даже в центре ничего не было посыпано. Недавно наблюдала как поливочная поливала тротуар на Ленинском. Доехала до Анатолия , а дальше одно название, а не полив. Простояла полдня на площади Октября и с чувством выполненной работы поехала обратно.

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