В барнаульском "Автодорстрое" рассказали, как идет подготовка к зиме

Парк техники готов уже на 83%

21 сентября 2024, 13:28, ИА Амител

Заготовка песка к зиме / Фото: t.me/barnaul_org

Барнаульский "Автодорстрой" продолжает подготовку к зиме. Предприятие заготавливает противогололедные материалы и ремонтирует технику.

Как сообщили в мэрии, на 20 сентября готовность парка техники составляет 83%. В этом году он пополнился полуприцепным тракторным пескоразбрасывателем ПРР-3,6. Также в планах закупить еще семь единиц прицепного оборудования.

"Учитывая климатические условия и опыт прошлых лет, будет привлекаться техника сторонних организаций для борьбы со снегопадами и гололедными явлениями. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры, заключаются контракты", – отметил руководитель "Автодорстроя" Виктор Райко.

Кроме того, для борьбы с гололедицей предприятие уже завезло на свои участки 7,3 тыс. тонн соли, 48,4 тыс. тонн песка, 615 тонн песка из отсева дробления и ожидает поставку 164 тонн "Бионорда". Также привели в порядок места для складирования снега зимой.