В частном секторе и садоводствах Барнаула прошли рейды по пожарной безопасности

Людям напомнили о мерах предосторожности и выдали памятки

21 сентября 2024, 18:10, ИА Амител

Профилактический рейд в Барнауле / Фото: barnaul.org

С наступлением похолодания начинается осенне-зимний пожароопасный период, и основной причиной пожаров становится человеческий фактор. Чтобы предотвратить травмы и гибель людей, городское управление ГОЧС проводит профилактические рейды по частному жилому сектору и садоводствам.

Как сообщили в мэрии Барнаула, 21 сентября такие рейды прошли во всех районах города, включая СНТ "Мичуринцев", "Фиалка" и "Ракета", которые примыкают к лесу. Садоводам напомнили о мерах предосторожности при использовании электро- и газового оборудования, а также печного отопления. Кроме того, горожанам раздали памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб.