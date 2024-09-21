В частном секторе и садоводствах Барнаула прошли рейды по пожарной безопасности
Людям напомнили о мерах предосторожности и выдали памятки
21 сентября 2024, 18:10, ИА Амител
С наступлением похолодания начинается осенне-зимний пожароопасный период, и основной причиной пожаров становится человеческий фактор. Чтобы предотвратить травмы и гибель людей, городское управление ГОЧС проводит профилактические рейды по частному жилому сектору и садоводствам.
Как сообщили в мэрии Барнаула, 21 сентября такие рейды прошли во всех районах города, включая СНТ "Мичуринцев", "Фиалка" и "Ракета", которые примыкают к лесу. Садоводам напомнили о мерах предосторожности при использовании электро- и газового оборудования, а также печного отопления. Кроме того, горожанам раздали памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб.
20:58:14 21-09-2024
куча народа жгут растительность и шашлыки. и очень многие не соблюдают противопож. меры
22:03:31 21-09-2024
Запретить бы жителям дачных посёлков жечь мусор. Вот это было бы правильно. Вчера такой запах гари был, что дышать просто невозможно.
22:33:51 21-09-2024
Гость (22:03:31 21-09-2024) Запретить бы жителям дачных посёлков жечь мусор. Вот это был... Правильно! Пусть мусор хранят на своих участках. Годами. Десятилетиями. Тогда точно вонять не будет?
20:58:21 22-09-2024
Гость (22:33:51 21-09-2024) Правильно! Пусть мусор хранят на своих участках. Годами. Дес... Пусть лучше жрут. Если нет других решений.
21:05:11 22-09-2024
Гость (22:33:51 21-09-2024) Правильно! Пусть мусор хранят на своих участках. Годами. Дес...
Бесполезно. Не мечи ты бисер перед свиньями. Не поймут. Упрутся, как бараны и будут на своем стоять. Дышать ей невозможно было. Вейп изо рта вытащи.
07:14:41 23-09-2024
Гость (21:05:11 22-09-2024) Бесполезно. Не мечи ты бисер перед свиньями. Не поймут. ... Недолюдей, которые думают только о себе, тяжело понять.