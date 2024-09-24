Эксперт рассказала, как не отравиться пельменями

Лучший вариант — готовить блюдо самостоятельно

24 сентября 2024, 11:43, ИА Амител

Пельмени в муке / Фото: pxhere.com

В покупных пельменях могут обитать кишечная палочка, сальмонелла и листерия, сообщила Пятому каналу эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Она отметила, что из 20 изученных ведомством торговых марок ни одна не соответствовала всем критериям качества.

Тем не менее есть способ избежать отравления. По словам эксперта, это либо не покупать пельмени в магазинах вовсе, либо варить их не меньше десяти минут.

Ранее терапевт и диетолог Галина Волкова предостерегла от ежедневного употребления пельменей. Злоупотребление этим продуктом может привести к набору веса.