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Эксперт рассказала, как не отравиться пельменями

Лучший вариант — готовить блюдо самостоятельно

24 сентября 2024, 11:43, ИА Амител

Пельмени в муке / Фото: pxhere.com
Пельмени в муке / Фото: pxhere.com

В покупных пельменях могут обитать кишечная палочка, сальмонелла и листерия, сообщила Пятому каналу эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Она отметила, что из 20 изученных ведомством торговых марок ни одна не соответствовала всем критериям качества. 

Тем не менее есть способ избежать отравления. По словам эксперта, это либо не покупать пельмени в магазинах вовсе, либо варить их не меньше десяти минут.

Ранее терапевт и диетолог Галина Волкова предостерегла от ежедневного употребления пельменей. Злоупотребление этим продуктом может привести к набору веса.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 16

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Гость

11:45:04 24-09-2024

а в покупном фарше так не может все тоже самое обитать

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Юс

12:39:26 24-09-2024

Гость (11:45:04 24-09-2024) а в покупном фарше так не может все тоже самое обитать... Кто мешает его делать самостоятельно?

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Гость

13:26:37 24-09-2024

Юс (12:39:26 24-09-2024) Кто мешает его делать самостоятельно?... Из мяса самостоятельно выращенных коров и хрюшек, которые не ели комбикорм и добавки, а питались исключительно скошенным собственноручно в экологически чистом регионе сеном и паслись летом там же. Да, у животин не должно быть прививок и они не должны лечиться у ветеринаров. Иначе нещитово.

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Гость

15:52:53 24-09-2024

Гость (13:26:37 24-09-2024) Из мяса самостоятельно выращенных коров и хрюшек, которые не... уже нет таких мест и сенокосов, где нет обработки химикатами и антибиотиками. Коровы все кушают сено выращенное на вот таких вот полях , и потомство уже будет с антибиотиком в крови , и молоко с антибиотиком. Вот так нас бактерии и сожрут постепенно. мутируют, и сожрут.

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Эрг Ноор

13:53:39 24-09-2024

Юс (12:39:26 24-09-2024) Кто мешает его делать самостоятельно?... Мясо тоже самостоятельно забивать?

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Гость

13:57:09 24-09-2024

Юс (12:39:26 24-09-2024) Кто мешает его делать самостоятельно?... имеется ввиду в мясе, которое Вы купили, и сделали из него фарш

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Гость

12:05:32 24-09-2024

Может всё-таки пора отменить мораторий на проверки? Хоть призрачная, но надежда на качество. Или кто-то этот запрет лоббирует?

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Бдыщ...

12:19:06 24-09-2024

А сколько разных контролирующих органов... Много! И толку ноль...

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Гость

12:52:11 24-09-2024

Бдыщ... (12:19:06 24-09-2024) А сколько разных контролирующих органов... Много! И толку но... Так Путин еще в 2020 году ввел мораторий на проверки, а отменять не хочет. Сказал - не время.

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Гость

13:39:58 24-09-2024

Бдыщ... (12:19:06 24-09-2024) А сколько разных контролирующих органов... Много! И толку но... Для экспертизы, либо проверки могут и отличные пельмешки сделать, а потом начинают гнать пельмени из "вискаса"

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хрясь

14:58:11 24-09-2024

Эксперты утверждают, что пельмени (особенно покупные) нужно обязательно запивать крепкими алкогольными напитками

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Musik

15:30:05 24-09-2024

хрясь (14:58:11 24-09-2024) Эксперты утверждают, что пельмени (особенно покупные) нужно ... +, правильные наши эксперты.
Кило пельменей - кило спирта.

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Гость

15:50:01 24-09-2024

для озвучивания прописных истин должен быть эксперт??? И еще неизвестна экспертиза, по какой причине погибли дети, уже за уши статью и эксперта притянули. Я , как эксперт , с уверенностью заявляю - после сентября придет октябрь! Новость вот примерно такая же ...

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Гость

15:55:39 24-09-2024

Я, как эксперт по поеданию пельменей, ответственно заявляю, что после варки пельменей, их надо еще и обжарить! А крепкий алкоголь должен быть хорошо охлажден!

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Musik

20:15:23 24-09-2024

Гость (15:55:39 24-09-2024) Я, как эксперт по поеданию пельменей, ответственно заявляю, ... Подтвердили высшую квалификацию.

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холмс

16:03:40 24-09-2024

смотрите. В магазине продают пельмени и курицу которые покупает половина деревни и никто не отравился и даже не почувствовал себя плохо. Значит версия с пельменями не канает. Второе. Дихлофос которым брызгали тараканов следов не нашли то есть и эта версия швах. Третья -муж отравил остальных пестицидом. Следов не нашли. Тоже мимо. Дело сложное но есть зацепка. Это возможно был газ. Дом частный. Заехали они недавно. Отопление наверное как у всех газовое. Проверка с разбиранием оборудовангия дорогая и скорее всего не проводилась. Угарный газ убивает примерно так как здесь и следов не оставляет тоже как в этом случае

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