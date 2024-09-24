Эксперт рассказала, как не отравиться пельменями
Лучший вариант — готовить блюдо самостоятельно
24 сентября 2024, 11:43, ИА Амител
Пельмени в муке / Фото: pxhere.com
В покупных пельменях могут обитать кишечная палочка, сальмонелла и листерия, сообщила Пятому каналу эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
Она отметила, что из 20 изученных ведомством торговых марок ни одна не соответствовала всем критериям качества.
Тем не менее есть способ избежать отравления. По словам эксперта, это либо не покупать пельмени в магазинах вовсе, либо варить их не меньше десяти минут.
Ранее терапевт и диетолог Галина Волкова предостерегла от ежедневного употребления пельменей. Злоупотребление этим продуктом может привести к набору веса.
11:45:04 24-09-2024
а в покупном фарше так не может все тоже самое обитать
12:39:26 24-09-2024
Гость (11:45:04 24-09-2024) а в покупном фарше так не может все тоже самое обитать... Кто мешает его делать самостоятельно?
13:26:37 24-09-2024
Юс (12:39:26 24-09-2024) Кто мешает его делать самостоятельно?... Из мяса самостоятельно выращенных коров и хрюшек, которые не ели комбикорм и добавки, а питались исключительно скошенным собственноручно в экологически чистом регионе сеном и паслись летом там же. Да, у животин не должно быть прививок и они не должны лечиться у ветеринаров. Иначе нещитово.
15:52:53 24-09-2024
Гость (13:26:37 24-09-2024) Из мяса самостоятельно выращенных коров и хрюшек, которые не... уже нет таких мест и сенокосов, где нет обработки химикатами и антибиотиками. Коровы все кушают сено выращенное на вот таких вот полях , и потомство уже будет с антибиотиком в крови , и молоко с антибиотиком. Вот так нас бактерии и сожрут постепенно. мутируют, и сожрут.
13:53:39 24-09-2024
Юс (12:39:26 24-09-2024) Кто мешает его делать самостоятельно?... Мясо тоже самостоятельно забивать?
13:57:09 24-09-2024
Юс (12:39:26 24-09-2024) Кто мешает его делать самостоятельно?... имеется ввиду в мясе, которое Вы купили, и сделали из него фарш
12:05:32 24-09-2024
Может всё-таки пора отменить мораторий на проверки? Хоть призрачная, но надежда на качество. Или кто-то этот запрет лоббирует?
12:19:06 24-09-2024
А сколько разных контролирующих органов... Много! И толку ноль...
12:52:11 24-09-2024
Бдыщ... (12:19:06 24-09-2024) А сколько разных контролирующих органов... Много! И толку но... Так Путин еще в 2020 году ввел мораторий на проверки, а отменять не хочет. Сказал - не время.
13:39:58 24-09-2024
Бдыщ... (12:19:06 24-09-2024) А сколько разных контролирующих органов... Много! И толку но... Для экспертизы, либо проверки могут и отличные пельмешки сделать, а потом начинают гнать пельмени из "вискаса"
14:58:11 24-09-2024
Эксперты утверждают, что пельмени (особенно покупные) нужно обязательно запивать крепкими алкогольными напитками
15:30:05 24-09-2024
хрясь (14:58:11 24-09-2024) Эксперты утверждают, что пельмени (особенно покупные) нужно ... +, правильные наши эксперты.
Кило пельменей - кило спирта.
15:50:01 24-09-2024
для озвучивания прописных истин должен быть эксперт??? И еще неизвестна экспертиза, по какой причине погибли дети, уже за уши статью и эксперта притянули. Я , как эксперт , с уверенностью заявляю - после сентября придет октябрь! Новость вот примерно такая же ...
15:55:39 24-09-2024
Я, как эксперт по поеданию пельменей, ответственно заявляю, что после варки пельменей, их надо еще и обжарить! А крепкий алкоголь должен быть хорошо охлажден!
20:15:23 24-09-2024
Гость (15:55:39 24-09-2024) Я, как эксперт по поеданию пельменей, ответственно заявляю, ... Подтвердили высшую квалификацию.
16:03:40 24-09-2024
смотрите. В магазине продают пельмени и курицу которые покупает половина деревни и никто не отравился и даже не почувствовал себя плохо. Значит версия с пельменями не канает. Второе. Дихлофос которым брызгали тараканов следов не нашли то есть и эта версия швах. Третья -муж отравил остальных пестицидом. Следов не нашли. Тоже мимо. Дело сложное но есть зацепка. Это возможно был газ. Дом частный. Заехали они недавно. Отопление наверное как у всех газовое. Проверка с разбиранием оборудовангия дорогая и скорее всего не проводилась. Угарный газ убивает примерно так как здесь и следов не оставляет тоже как в этом случае