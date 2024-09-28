До 11 возросло число погибших при взрыве АЗС в Дагестане

В республике объявлен день траура

28 сентября 2024, 11:11, ИА Амител

Место происшествия / Telegram-канал "ЧП Дагестан"

До 11 выросло количество погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале Дагестана, еще 11 человек ранены, пишет Shot.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Взрыв на АЗС произошел 27 сентября на окраине Махачкалы. Здание автозаправки оказалось разрушено, пожар также охватил техстанцию и столовую.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

28 сентября в республике объявлен день траура.