Барнаулец лишился 100 тысяч рублей в надежде купить мотоцикл по объявлению

Правоохранители возбудили уголовное дело

01 октября 2024, 15:40, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Житель Барнаула перечислил мошенникам более 100 тысяч рублей, совершая покупку в интернете, сообщили в МВД Алтайского края.

15 сентября 41-летний горожанин увидел в соцсети объявление о продаже мотоциклов: перешел по ссылке, заполнил реквизиты и оставил заявку на покупку.

Вскоре с ним связался мужчина, который представился его личным менеджером и попросил барнаульца перевести полную предоплату за двухколесный транспорт.

Потерпевший отправил требуемую сумму, однако мотоцикла так и не дождался. Связаться с продавцом впоследствии не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".