Остался "скелет". Последствия пожара на мебельной фабрике в Барнауле. Фоторепортаж
Местами от обрушившихся конструкций все еще поднимается дым
01 октября 2024, 21:15, ИА Амител
Последствия пожара на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Два дня назад в Барнауле сгорела мебельная фабрика "Три слона". Возгорание привлекло внимание не только краевых, но и федеральных СМИ. Предприятие было самым крупным в своей отрасли в Западной Сибири.
Шестиэтажное здание по адресу ул. Попова, 179е, полностью сгорело и частично обрушилось. Огонь пошел от пятого этажа и вскоре распространился на весь комбинат. К моменту локализации общая площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров.
Как выглядит место пожара сейчас – для читателей amic.ru запечатлел наш фотокорреспондент.
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21:33:03 01-10-2024
руководитель обязан был дать интервью, такой шикарный инфоповод. взять себя в руки и рассказать о стабильности, где будут площади (да хоть наврать) и прочее, поддержать родное предприятие, подбодрить заказчиков и персонал. Но нет, ...все не по законам бизнеса. Нет ни грамотности ни понимания ситуации ни грамотного пиарщика?
23:06:50 03-10-2024
Гость (21:33:03 01-10-2024) руководитель обязан был дать интервью, такой шикарный инфопо... Вам как бы мебель или потеху? Человек может быть крепкий собственник, который делал мебель для города. И рухнуло в одночасье....а вы из него звезду Ютуба. Чё за время и нравы...лишь бы селфи сделать на фоне языков огня.
07:48:10 02-10-2024
пошел от пятого этажа --- вниз. Интересный огонь
14:30:58 02-10-2024
Гость (07:48:10 02-10-2024) пошел от пятого этажа --- вниз. Интересный огонь... а прочему нет?