Остался "скелет". Последствия пожара на мебельной фабрике в Барнауле. Фоторепортаж

Местами от обрушившихся конструкций все еще поднимается дым

01 октября 2024, 21:15, ИА Амител

Последствия пожара на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Два дня назад в Барнауле сгорела мебельная фабрика "Три слона". Возгорание привлекло внимание не только краевых, но и федеральных СМИ. Предприятие было самым крупным в своей отрасли в Западной Сибири.

Шестиэтажное здание по адресу ул. Попова, 179е, полностью сгорело и частично обрушилось. Огонь пошел от пятого этажа и вскоре распространился на весь комбинат. К моменту локализации общая площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров.

Как выглядит место пожара сейчас – для читателей amic.ru запечатлел наш фотокорреспондент.