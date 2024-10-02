В Барнауле 3 октября пройдет первый осенний "Чистый четверг"
Наводить порядок будут во всех районах города
02 октября 2024, 16:31, ИА Амител
В Барнауле 3 октября пройдет первая за осень экологическая акция "Чистый четверг", сообщили в мэрии.
В акции поучаствуют студенты, добровольцы и представители различных учреждений и организаций – всего более пяти тысяч человек.
Также планируют задействовать 35 единиц спецтехники и вывезти порядка 40 машин мусора.
Порядок будут наводить во всех районах города на общественных и придомовых территориях, а также в зеленых зонах.
Например, в Центральном районе экологические акции пройдут по проспекту Ленина от улицы Димитрова до Льва Толстого.
В Октябрьском районе будут убирать участки по проспекту Ленина и улицам Союза Республик, Германа Титова и Парфенова.
В Индустриальном районе запланированы уборки в сквере Победы и других местах.
В Железнодорожном районе уборку проведут управляющие компании и органы ТОС на проспектах Ленина и Социалистическом, а также по улицам Деповская, Молодежная, Георгия Исакова, Рылеева и Привокзальная.
В Ленинском районе студенты будут убирать зеленые зоны на улицах Георгия Исакова, Островского, Юрина и Антона Петрова.
17:25:20 02-10-2024
Десоветизация на марше...
18:41:43 02-10-2024
А когда будут исполнять свои непосредственные обязанности представители различных учреждений и организаций? В выходные?
19:21:44 02-10-2024
Хорошо убрали. Но потом полгода стоят эти черные мешки с мусором гниют. Отчитались и норм.
10:23:10 03-10-2024
Есть прекрасное понятие "субботник" и не надо лохматить бабушку...