В Барнауле 3 октября пройдет первый осенний "Чистый четверг"

Наводить порядок будут во всех районах города

02 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com

В Барнауле 3 октября пройдет первая за осень экологическая акция "Чистый четверг", сообщили в мэрии.

В акции поучаствуют студенты, добровольцы и представители различных учреждений и организаций – всего более пяти тысяч человек.

Также планируют задействовать 35 единиц спецтехники и вывезти порядка 40 машин мусора.

Порядок будут наводить во всех районах города на общественных и придомовых территориях, а также в зеленых зонах.

Например, в Центральном районе экологические акции пройдут по проспекту Ленина от улицы Димитрова до Льва Толстого.

В Октябрьском районе будут убирать участки по проспекту Ленина и улицам Союза Республик, Германа Титова и Парфенова.

В Индустриальном районе запланированы уборки в сквере Победы и других местах.

В Железнодорожном районе уборку проведут управляющие компании и органы ТОС на проспектах Ленина и Социалистическом, а также по улицам Деповская, Молодежная, Георгия Исакова, Рылеева и Привокзальная.

В Ленинском районе студенты будут убирать зеленые зоны на улицах Георгия Исакова, Островского, Юрина и Антона Петрова.