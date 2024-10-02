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В барнаульском лесу поймали наркокурьера почти с сотней свертков мефедрона

Молодого человека заключили под стражу

02 октября 2024, 12:40, ИА Амител

Свертки с наркотиками / Фото: МВД Алтайского края
Свертки с наркотиками / Фото: МВД Алтайского края

В Барнауле полицейские задержали 26-летнего парня с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодой человек попался правоохранителям в лесу. При личном досмотре у него обнаружили 94 грамма мефедрона.

По месту жительства у него также нашли 0,2 грамма этого запрещенного вещества, 0,7 грамма гашиша и упаковку.

Горожанин признался, что наркотики получил после переписки с неизвестным куратором. Впоследствии он расфасовал их на мелкие порции для последующей продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Барнаульца заключили под стражу.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Гость

13:08:36 02-10-2024

Опасно стало законопослушным гражданам дышать свежим воздухом в лесу. Того и гляди по 228 примут или граждане косо посмотрят и вздохнух скажут - смотри, наркоман идёт.

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Гость

13:58:25 02-10-2024

маленькая лошадка

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Гость

09:57:50 03-10-2024

Приезжайте на гору. десяток другой записывающих камер и вашему удивлению не будет границ.

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