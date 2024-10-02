В барнаульском лесу поймали наркокурьера почти с сотней свертков мефедрона
Молодого человека заключили под стражу
02 октября 2024, 12:40, ИА Амител
Свертки с наркотиками / Фото: МВД Алтайского края
В Барнауле полицейские задержали 26-летнего парня с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.
Молодой человек попался правоохранителям в лесу. При личном досмотре у него обнаружили 94 грамма мефедрона.
По месту жительства у него также нашли 0,2 грамма этого запрещенного вещества, 0,7 грамма гашиша и упаковку.
Горожанин признался, что наркотики получил после переписки с неизвестным куратором. Впоследствии он расфасовал их на мелкие порции для последующей продажи.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Барнаульца заключили под стражу.
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