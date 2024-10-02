В Новосибирске пассажирка устроила скандал из-за платного ожидания
Женщина оказалась недовольна, что с нее списали 5 рублей
02 октября 2024, 18:23, ИА Амител
В Новосибирске водитель такси и пассажирка повздорили из-за платного ожидания. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел утром сегодня, 2 октября, в Академгородке.
37-летняя женщина-водитель начала работу в 7 утра. Она приняла в заявку в 07:40 и приехала на адрес, нажала кнопку "Ожидание". Бесплатный период длится лишь две минуты. Пассажирки долго не было и время вышло.
"Она увидела это в приложении и возмутилась. Спросила у меня: "Почему 5 рублей за платное ожидание надо платить?" Я ей объяснила, как работает программа, что если бы она вышла раньше, то не пришлось бы платить. Тут пассажирка сказала: "Вы будто ко мне в кошелек залезли, украли", – рассказала водитель.
В результате женщина стала возмущаться и угрожать плохими оценками, а таксистка решила отказаться от поездки и попросила ее уйти. Пассажирка сказала, что уйдет, только когда сделает новый заказ, на что водитель продолжала просить ее покинуть салон авто.
– Да не поеду я с вами, больно вы мне нужны. Я такую жалобу накатаю, что вы ни в одно такси больше не устроитесь. Даже на панель не встанете! Вот что я вам напишу. Вы запомните меня на всю жизнь.
– Выходите, я уже завершила поездку, вы не мой пассажир.
– Тихо… Молчать! Сейчас я сделаю заказ, у меня даже дешевле получилось, – завершает диалог пассажирка и выходит из такси.
По предварительной информации, пассажиркой была учитель. Редакция обратилась в школу, однако там о ситуации не знают, хоть и пообещали выяснить подробности.
18:56:42 02-10-2024
... всё копеечка.
18:59:58 02-10-2024
Всегда было 5 мин бесплатного ожидания. Почему стало 2 минуты? А если человек пожилой, с 5 этажа без лифта. Не успеть за 2 минуты.
20:37:10 02-10-2024
Гость (18:59:58 02-10-2024) Всегда было 5 мин бесплатного ожидания. Почему стало 2 минут... А если не пожилой и с 1 этажа, сейчас такси стало дешевле ОТ если ехать 4 чел и не на межгород конечно.
Ну и за рулем такси конечно водители "экстра класса" в основном. Все закономерно.
06:33:19 03-10-2024
Гость (18:59:58 02-10-2024) Всегда было 5 мин бесплатного ожидания. Почему стало 2 минут... Ну если ты плохо и долго двигаешься и знаешь об этом, неужели нельзя заранее спуститься, если платное ожидание в размере 5-10 руб так сильно бьёт по карману? Прогноз времени подачи такси всегда указан. Неужели сложно оценить свои физические возможности и платежеспособность заранее?
09:23:44 03-10-2024
Гость (18:59:58 02-10-2024) Всегда было 5 мин бесплатного ожидания. Почему стало 2 минут... Значит выходите раньше
01:00:47 03-10-2024
Пожилые люди как правило выходят заранее и уже ждут такси у подъезда...
07:52:35 03-10-2024
Сам по себе скандал из-за 5 рублей - это показатель уровня скандалиста. А если скандалистка еще и учитель, то это вдвойне удручает. Чему и как она учит детей? Какие у нее при этом педагогические методы? Угрожает «панелью», волчьим билетом по профессии?
16:12:21 03-10-2024
Гость (07:52:35 03-10-2024) Сам по себе скандал из-за 5 рублей - это показатель уровня с... копейка рубль бережет. Для кого то и 5000 рублей не деньги. Плохо не то что стали брать 5 рублей а то что стали. Завтра это будут уже 50 рублей а послезавтра 500. А вот если все как эта учительница скандалить начнут то это обдиралово уберут
07:59:32 03-10-2024
Что надо знать об учителях. И почти все такие.
14:20:12 03-10-2024
Гость (07:59:32 03-10-2024) Что надо знать об учителях. И почти все такие. ... Профессиональная деформация + осеннее обострение = хуже, чем просто осеннее обострение.
15:39:22 03-10-2024
Гость (07:59:32 03-10-2024) Что надо знать об учителях. И почти все такие. ... Ну дак нормальных то яжемамки выжили из школ, добились чего хотели, пожинайте плоды ...
15:37:50 03-10-2024
Часто езжу на такси, всегда спускаюсь вниз и жду. И всегда приходит сообщение что машина ожидает и пошел отсчет времени ожидания, а машина еще не подъехала, ее даже в видимости нет. Таксисты заранее включают эту фишку, чтобы просто рубить дополнительно денег, якобы за их простой, хотя на самом деле это время ты часто стоишь и ждешь пока он наконец-то до тебя доедет. И руководство компании закрывает на это глаза
15:51:51 03-10-2024
Гость (15:37:50 03-10-2024) Часто езжу на такси, всегда спускаюсь вниз и жду. И всегда п...
И сколько там накапает? Пять рублей из-за которых надо глотку рвать? А в СССР никого не удивляло, что 20 копеек было только за остановку такси? А потом все по счетчику.
Всегда кидаю таксёрам максимальный чай. И на разу за много лет не было неадекватов. Может у вас как в той пословице: Умного к умному, а менэ к тэбэ?
16:27:03 03-10-2024
Гость (15:51:51 03-10-2024) И сколько там накапает? Пять рублей из-за которых надо г... На чай я тоже даю всегда, если машина нормальная и водила такой же. А разводить себя как лоха, заранее включая счётчик не позволю никому, даже на копейку. А если тебе нравится что тебя имеют еще не приехав - ну это уже твои проблемы, ты просто терпила.
16:50:54 03-10-2024
Гость (15:37:50 03-10-2024) Часто езжу на такси, всегда спускаюсь вниз и жду. И всегда п... Один в один, как то еще и деньги списать за платное ожидание умудрились, хотя ждал у подъезда, правда после сообщения в поддержку деньги вернули.