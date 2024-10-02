В Новосибирске пассажирка устроила скандал из-за платного ожидания

Женщина оказалась недовольна, что с нее списали 5 рублей

02 октября 2024, 18:23, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске водитель такси и пассажирка повздорили из-за платного ожидания. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел утром сегодня, 2 октября, в Академгородке.

37-летняя женщина-водитель начала работу в 7 утра. Она приняла в заявку в 07:40 и приехала на адрес, нажала кнопку "Ожидание". Бесплатный период длится лишь две минуты. Пассажирки долго не было и время вышло.

"Она увидела это в приложении и возмутилась. Спросила у меня: "Почему 5 рублей за платное ожидание надо платить?" Я ей объяснила, как работает программа, что если бы она вышла раньше, то не пришлось бы платить. Тут пассажирка сказала: "Вы будто ко мне в кошелек залезли, украли", – рассказала водитель.

В результате женщина стала возмущаться и угрожать плохими оценками, а таксистка решила отказаться от поездки и попросила ее уйти. Пассажирка сказала, что уйдет, только когда сделает новый заказ, на что водитель продолжала просить ее покинуть салон авто.

– Да не поеду я с вами, больно вы мне нужны. Я такую жалобу накатаю, что вы ни в одно такси больше не устроитесь. Даже на панель не встанете! Вот что я вам напишу. Вы запомните меня на всю жизнь.



– Выходите, я уже завершила поездку, вы не мой пассажир.



– Тихо… Молчать! Сейчас я сделаю заказ, у меня даже дешевле получилось, – завершает диалог пассажирка и выходит из такси.

По предварительной информации, пассажиркой была учитель. Редакция обратилась в школу, однако там о ситуации не знают, хоть и пообещали выяснить подробности.