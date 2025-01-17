В Алтайском крае мужчина зарезал знакомого, который унизил его достоинство

Обвиняемого заключили под стражу

17 января 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

39-летнего жителя Петропавловского района обвиняют в убийстве знакомого, сообщили в СК Алтайского края.

Ночью 7 января в селе Петропавловское мужчина узнал, что его знакомый выразился в его адрес словами, "унижающими честь и достоинство", и решил отомстить. Злоумышленник взял нож, пришел к мужчине домой, нанес ему "смертельное колото-резаное ранение" и скрылся.

"В дальнейшем с целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник выбросил нож и сжег в печи свою одежду, в которой находился в момент убийства", – рассказали в ведомстве.

Тем не менее правоохранители установили личность преступника и задержали его 14 января. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.

Расследование продолжается.