В Алтайском крае мужчина зарезал знакомого, который унизил его достоинство
Обвиняемого заключили под стражу
17 января 2025, 16:00, ИА Амител
39-летнего жителя Петропавловского района обвиняют в убийстве знакомого, сообщили в СК Алтайского края.
Ночью 7 января в селе Петропавловское мужчина узнал, что его знакомый выразился в его адрес словами, "унижающими честь и достоинство", и решил отомстить. Злоумышленник взял нож, пришел к мужчине домой, нанес ему "смертельное колото-резаное ранение" и скрылся.
"В дальнейшем с целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник выбросил нож и сжег в печи свою одежду, в которой находился в момент убийства", – рассказали в ведомстве.
Тем не менее правоохранители установили личность преступника и задержали его 14 января. По ходатайству следователя мужчину заключили под стражу.
Расследование продолжается.
16:15:42 17-01-2025
Остальные жители деревни теперь будут следить за базаром
17:38:46 17-01-2025
Опять членом запрещенной в России организации назвал?
18:04:50 17-01-2025
Эту отмазку уже лет 100 придумывают убийцы лишь бы перейти на бытовой конфликт и не сесть по второй части убийства. Считают, что если их как-то обзовут якобы то суд будет на их стороне и назначит более мягкое наказание.
18:10:38 17-01-2025
Гость (18:04:50 17-01-2025) Эту отмазку уже лет 100 придумывают убийцы лишь бы перейти н... Так это наше все - обвинить жертву, а не преступника. Он не виноват, его спровоцировали, он был в состоянии аффекта. И первый же комментарий под статьей отлично это подтверждает. А тут попытка скрыть преступление, какой нафиг аффект, подготовка и последующее исполнение задуманного.
13:54:05 18-01-2025
Гость (18:10:38 17-01-2025) Так это наше все - обвинить жертву, а не преступника. Он не ... Не отменяет - следить за базаром всегда.