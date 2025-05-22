На Алтае перед судом предстал член ОПГ, которая обманула страховые компании на 12 млн

Преступники предоставляли фальшивые документы, согласно которым они "травмировались"

22 мая 2025, 20:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае перед судом предстал член организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщили в региональном СК.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год на территории Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской и Кемеровской областей действовала ОПГ из 18 человек. Ее члены под руководством жителя Барнаула и с участием врача-нейрохирурга одного из медучреждений похищали деньги страховых организаций.

Злоумышленники предоставляли фальшивые медицинские документы, согласно которым у 16 участников ОПГ якобы были бытовые черепно-мозговые травмы.

"Соучастники заключали договоры со страховыми компаниями, а затем, имея договоренность с сотрудником медицинского учреждения, госпитализировались с фиктивными диагнозами, подпадающими под страховые случаи. После выписки с подложными документами они обращались в страховые организации и получали положенные им выплаты. Своими противоправными действиями фигуранты похитили денежные средства 13 страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый скрылся во время предварительного следствия, его объявили в международный розыск. Когда злоумышленника нашли, в отношении него возобновили уголовное дело. Ранее в отношении других членов группы судом вынесли обвинительный приговор. В зависимости от роли и степени участия им дали от одного года до четырех лет "условки", одного года реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Кроме того, страховые компании взыскали с каждого из преступников от 80 до 350 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.