На Алтае перед судом предстал член ОПГ, которая обманула страховые компании на 12 млн
Преступники предоставляли фальшивые документы, согласно которым они "травмировались"
22 мая 2025, 20:15, ИА Амител
В Алтайском крае перед судом предстал член организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщили в региональном СК.
По данным следствия, с 2016 по 2022 год на территории Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской и Кемеровской областей действовала ОПГ из 18 человек. Ее члены под руководством жителя Барнаула и с участием врача-нейрохирурга одного из медучреждений похищали деньги страховых организаций.
Злоумышленники предоставляли фальшивые медицинские документы, согласно которым у 16 участников ОПГ якобы были бытовые черепно-мозговые травмы.
"Соучастники заключали договоры со страховыми компаниями, а затем, имея договоренность с сотрудником медицинского учреждения, госпитализировались с фиктивными диагнозами, подпадающими под страховые случаи. После выписки с подложными документами они обращались в страховые организации и получали положенные им выплаты. Своими противоправными действиями фигуранты похитили денежные средства 13 страховых компаний на сумму более 12 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.
Обвиняемый скрылся во время предварительного следствия, его объявили в международный розыск. Когда злоумышленника нашли, в отношении него возобновили уголовное дело. Ранее в отношении других членов группы судом вынесли обвинительный приговор. В зависимости от роли и степени участия им дали от одного года до четырех лет "условки", одного года реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Кроме того, страховые компании взыскали с каждого из преступников от 80 до 350 тысяч рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
20:19:26 22-05-2025
берите ее в СБ неглядя, инспектором!!
21:49:44 22-05-2025
Офонареть!!!! За почти 12 миллионов рублей(крупный ущерб, особо) украденные группой лиц(что является отягчающим обстоятельством), от 1года до 4 лет"условно", 1 год реально и суммы от 80 тысяч до 350 тысяч! В одном из городов мужчина украл перед Пасхой 14 контейнеров яиц по 10 штук, т.е.всего 140 яиц и осужден на 7,5 лет реальных! Точно "золотые яица", как в детской сказке о курточке Рябе!