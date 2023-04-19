10 автомобилей для алтайских военных отправили из Барнаула в зону СВО

Бойцы просили один автомобиль, но собранных денег хватило на несколько

19 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Десять автомобилей для четырёх алтайских подразделений отправили из Барнаула в зону специальной военной операции. Колонна выдвинулась 18 апреля 2023 года.

В конце марта по соцсетям разошёлся ролик, где командир разведывательной роты Алтайского полка рассказал, что воины нуждаются в автомобиле, чтобы перевозить продукты, дрова и самих бойцов.

На призыв откликнулись общественные и ветеранские организации, а также краевые депутаты. Средства собрали за короткое время. Причём денег хватило сразу на несколько автомобилей. А некоторые муниципалитеты к тому же самостоятельно приобрели машины, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия"."С начала СВО мы помогаем нашим военнослужащим и их семьям. Более 20 миллионов было собрано за это время на счетах Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. В этот раз благодаря совместной работе с общественными объединениями доставим не один, а сразу несколько автомобилей для наших подразделений. Уверен: они помогут бойцам на фронте", – сообщил заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Всего алтайским военнослужащим отправили 10 автомобилей. А вместе с ними – и другую необходимую технику, посылки от родных и письма от учеников барнаульской школы № 136.

"Вместе с автомобилями мы отправляем спутниковые антенны, средства связи, обмундирование, маскировочные сети, всё, о чём просили нас сами бойцы. Все посылки будут доставлены им лично", – рассказала организатор сообщества помощи мобилизованным и участникам СВО "Добрая воля 22" Инна Руш.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Помощь в погрузке оказали спасатели краевого поисково-спасательного центра управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности.

Четыре фуры и "Газель" с гуманитарной помощью доедут до Луганска, а оттуда груз распределят по местам дислокации военных.

Кто помогал

Средства на покупку авто собирали: сообщество помощи добровольцам, участникам СВО "Добрая воля 22", региональное отделение Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн". С перевозкой помогли Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, Фонд социально-экономического развития Алтайского края. Средства переводили многие депутаты, крупные компании и предприятия, предприниматели и частные лица.