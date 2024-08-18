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10 человек пострадали, девушка погибла в жестком ДТП в Барнауле

Авария на Павловском тракте произошла минувшей ночью

18 августа 2024, 09:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

20-летняя девушка погибла в ДТП на Павловском тракте в Барнауле. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария случилась ночью в районе дома № 50А. По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем Toyota Progress не предоставил преимущества в движении при выезде на тракт и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 25-летнего мужчины, который двигался со стороны Фурманова в сторону Сельскохозяйственной.

В результате аварии пассажира Hyundai скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Водитель и 5 пассажиров автомобиля "Тойота Прогресс" также получили травмы различной степени тяжести.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

09:41:41 18-08-2024

Обе жоповозки под завязку гружоные, ночью, на скорости ...

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Гость

14:10:34 18-08-2024

Трагедия произошла в 2.50 !!!!!!

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Гость

17:38:50 18-08-2024

там же камера. А есть видео от первого лица?

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