10 человек пострадали, девушка погибла в жестком ДТП в Барнауле

Авария на Павловском тракте произошла минувшей ночью

18 августа 2024, 09:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

20-летняя девушка погибла в ДТП на Павловском тракте в Барнауле. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Авария случилась ночью в районе дома № 50А. По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем Toyota Progress не предоставил преимущества в движении при выезде на тракт и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 25-летнего мужчины, который двигался со стороны Фурманова в сторону Сельскохозяйственной.

В результате аварии пассажира Hyundai скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Водитель и 5 пассажиров автомобиля "Тойота Прогресс" также получили травмы различной степени тяжести.