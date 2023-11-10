10 человек спасли пожарные при возгорании в барнаульском общежитии
На месте происшествия работали 19 пожарных и 5 автоцистерн
10 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: t.me/pso1_barnaul
Людей спасли при пожаре на улице Воронежской в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
По информации очевидцев, речь идет о пятиэтажном доме № 6, в котором расположено общежитие.
На момент прибытия огнеборцев горели вещи на площадке на первом этаже, а дым заполнял подъезд. В итоге газодымозащитники спасли десятерых жильцов, еще 20 были эвакуированы, никто не пострадал.
Уточняется, что пожар потушили на площади не больше 5 квадратных метров. В работе были задействованы 19 человек личного состава и 5 автоцистерн.
Комментарии 0