10 человек спасли пожарные при возгорании в барнаульском общежитии

На месте происшествия работали 19 пожарных и 5 автоцистерн

10 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: t.me/pso1_barnaul

Людей спасли при пожаре на улице Воронежской в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

По информации очевидцев, речь идет о пятиэтажном доме № 6, в котором расположено общежитие.

На момент прибытия огнеборцев горели вещи на площадке на первом этаже, а дым заполнял подъезд. В итоге газодымозащитники спасли десятерых жильцов, еще 20 были эвакуированы, никто не пострадал.

Уточняется, что пожар потушили на площади не больше 5 квадратных метров. В работе были задействованы 19 человек личного состава и 5 автоцистерн.