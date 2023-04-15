10-летний мальчик пропал в Барнауле

Он не вернулся домой из школы

15 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

В Барнауле ведутся поиски 10-летнего мальчика, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

По данным волонтёров, 14 апреля ребёнок не вернулся из школы домой. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что мальчик имеет худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза, его рост - 146 см. Был одет в зелёную куртку, чёрные брюки и ботинки, синюю шапку. С собой нёс тёмно-зелёный рюкзак.

Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.