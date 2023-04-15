10-летний мальчик пропал в Барнауле
Он не вернулся домой из школы
15 апреля 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: "Лиза Алерт"
В Барнауле ведутся поиски 10-летнего мальчика, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт".
По данным волонтёров, 14 апреля ребёнок не вернулся из школы домой. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Отмечается, что мальчик имеет худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза, его рост - 146 см. Был одет в зелёную куртку, чёрные брюки и ботинки, синюю шапку. С собой нёс тёмно-зелёный рюкзак.
Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
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