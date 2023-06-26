10-летний подросток упал с мотоцикла в алтайском селе
Ребенка госпитализировали
26 июня 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
10-летний ребенок пострадал при падении с мотоцикла в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.
Днем 24 июня в селе Усть-Кан 15-летний водитель байка Racer во время движения не справился с управлением, в результате чего упал сидящий сзади маленький пассажир. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.
В отношении матери несовершеннолетнего водителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.
17:24:42 26-06-2023
а с велосипеда сегодня ни кто ещё не падал? или с лестницы?