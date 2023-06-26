10-летний подросток упал с мотоцикла в алтайском селе

Ребенка госпитализировали

26 июня 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

10-летний ребенок пострадал при падении с мотоцикла в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

Днем 24 июня в селе Усть-Кан 15-летний водитель байка Racer во время движения не справился с управлением, в результате чего упал сидящий сзади маленький пассажир. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

В отношении матери несовершеннолетнего водителя составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.