10-летний сибиряк поднимает штангу, которая почти в полтора раза тяжелее его

Мальчик уже выступает на соревнованиях и занимает призовые места

06 мая 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

10-летний Лев Е. из Новосибирска при росте 141 сантиметр и весе 35 килограммов делает становую тягу с 50-килограммовой штангой, приседает с 30 кило, а жмет лёжа 22,5 килограмма, пишет "КП-Новосибирск".

Мама мальчика рассказала, что сына решили приобщать к любому виду активностей, чтобы не засиживался дома. Он пробовал карате, фехтование, спортивную гимнастику, но ему ничего не нравилось – до тех пор, пока не оказался в тренажёрном зале.

По словам тренера Романа Рогожкина, Лев пришёл к нему заниматься в 9-летнем возрасте. Сначала мальчик упражнялся со своим весом, а затем наставник предложить ему попробовать себя в пауэрлифтинге. Школьник начал с 12-килограммовой штанги, пробовал себя на локальных соревнованиях, получал грамоты. А в феврале выступил на первых серьёзных состязаниях.

Недавно Лев поучаствовал ещё в одном турнире, занял второе место. Но мальчик не расстраивается, так как пауэрлифтинг рассматривает только как хобби, а в будущем рассчитывает стать архитектором.