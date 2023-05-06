10-летний сибиряк поднимает штангу, которая почти в полтора раза тяжелее его
Мальчик уже выступает на соревнованиях и занимает призовые места
06 мая 2023, 22:31, ИА Амител
10-летний Лев Е. из Новосибирска при росте 141 сантиметр и весе 35 килограммов делает становую тягу с 50-килограммовой штангой, приседает с 30 кило, а жмет лёжа 22,5 килограмма, пишет "КП-Новосибирск".
Мама мальчика рассказала, что сына решили приобщать к любому виду активностей, чтобы не засиживался дома. Он пробовал карате, фехтование, спортивную гимнастику, но ему ничего не нравилось – до тех пор, пока не оказался в тренажёрном зале.
По словам тренера Романа Рогожкина, Лев пришёл к нему заниматься в 9-летнем возрасте. Сначала мальчик упражнялся со своим весом, а затем наставник предложить ему попробовать себя в пауэрлифтинге. Школьник начал с 12-килограммовой штанги, пробовал себя на локальных соревнованиях, получал грамоты. А в феврале выступил на первых серьёзных состязаниях.
Недавно Лев поучаствовал ещё в одном турнире, занял второе место. Но мальчик не расстраивается, так как пауэрлифтинг рассматривает только как хобби, а в будущем рассчитывает стать архитектором.
09:43:31 07-05-2023
Нафиг надо такие тяжести с детства поднимать. Потом проблемы с сердечной системой.