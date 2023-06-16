10 машин скорой помощи снова попытаются закупить для Барнаула почти за 50 млн рублей

Закупку "скорых" уже пытались провести в мае, но она так и не состоялась

16 июня 2023, 11:15, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Барнаульская станция скорой помощи собирается закупить 10 машин скорой помощи, на это они готовы потратить максимум 49,9 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок 15 июня.

Желающие смогут подавать заявки на аукцион до 23 июня. Контракт вступит в силу с момента подписания и будет действовать до полного исполнения обязательств.

Закупка разделена на две части: первая предполагает приобретение двух автомобилей за 12,1 млн рублей, а вторая – восьми машин за 37,7 млн рублей. Все автомобили – класса "В" для оказания скорой медпомощи силами выездной бригады, санитарной эвакуации и мониторинга состояния организма человека вне медорганизации.

В машинах должны быть кондиционеры, сдвижная боковая дверь салона, задняя распашная дверь из двух створок с окном и так далее. У скорых должно быть необходимое оборудование: дефибрилляторы, дисплеи, электрокардиограф, аппарат ИВЛ, пульсоксиметр, кислородный редуктор-ингалятор, электроотсасыватель с бактериальным фильтром, портативный экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови, шприцевой насос, носилки, мешки для медицинских отходов и так далее.

Поставщик должен доставить машины в Барнаул на ул. Папанинцев, 106б, в гараж станции скорой помощи Барнаула.

Напомним, что закупка 10 машин скорой помощи класса "В" за 49,9 млн рублей должна была пройти еще в мае. Она появилась на госзакупках 23 мая, итоги подвели 6 июня. Тогда на аукцион заявился один кандидат, заявку которого отклонили за непредоставление части документов.