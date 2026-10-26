Выращивать цветы будут в теплицах на Павловском тракте

26 октября 2026, 09:00, Александра Черданцева

Открытие новой площадки ГК "Горкунов" / Фото: Оксана Седельникова

В Барнауле появилось новое для региона сельскохозяйственное направление — промышленное производство хризантем на срез. Площадку на четыре гектара создало обособленное подразделение "Алтайское" группы компаний "Горкунов". Торжественное открытие провели в минувший четверг, 22 октября. В мероприятии приняли участие представители власти, бизнеса, банковского и образовательного сообщества. Новый проект предусматривает производство до 10 млн цветов в год и создание дополнительных рабочих мест.

Как прошло открытие производства хризантем в Барнауле

Торжественное мероприятие провели на производственной площадке ГК "Горкунов" на Павловском тракте, 337 (до приобретения объекта крупным российским производителем овощей и цветов здесь находился тепличный комбинат "Индустриальный"). Гостей провели по территории предприятия и показали весь цикл выращивания хризантем — от получения посадочного материала до подготовки готовых цветов к отправке.

Помещение к открытию украсили большим количеством хризантем. После приветственных выступлений представители власти и руководства компании перерезали символическую ленточку.

Заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что новая площадка стала продолжением развития предприятия, которое уже несколько лет работает в регионе.

"В производство хризантем вложено более 3 млрд рублей. Для Алтайского края это важный проект: с одной стороны, цветочное направление становится еще одной брендовой темой региона, с другой — появляются дополнительные рабочие места и налоговые поступления", — заявил он.

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин обратил внимание, что один из основных сортов, выращиваемых на предприятии, называется "Алтай".

"Думаю, это неспроста: компания выбрала наш край для развития этого направления, и хризантема может стать еще одной жемчужиной Алтайского края. Сельское хозяйство — большая отрасль, и мы во многих позициях занимаем ведущие места в России. Тем больше радует, что у нас появляется новое направление", — сказал министр.

Светлана Горкунова / Фото: Оксана Седельникова

"Алтай" для Алтая действительно выбран неслучайно. Перед запуском любого нового производства компания анализирует не только потребность в продукте на рынке, но и место для его производства.

"Да, современные технологии позволяют выращивать цветы практически в любом регионе. Но Алтайский край хорошо подходит для производства хризантем, поэтому мы выбрали эту площадку", — рассказала заместитель генерального директора по развитию цветочного направления УК "Горкунов" Светлана Горкунова.

Открытие новой площадки ГК "Горкунов" / Фото: Оксана Седельникова

Сколько хризантем будут выращивать на Алтае

Проект по выращиванию хризантем на срез компания начала реализовывать несколько лет назад. Для новой культуры адаптировали тепличные площади и разработали технологию с учетом особенностей растения. Сегодня производственная мощность площадки по срезанной хризантеме составляет до 10 млн цветов в год. Ежедневно здесь могут срезать около 35 тыс. растений. На сорт "Алтай" приходится около 90% производства, потому что именно этот цветок сегодня наиболее популярен.

"Цветка хватит всем, не только Сибирскому федеральному округу, но и другим округам нашей большой страны", — сказала директор по стратегическому развитию ГК "Горкунов" Дарья Горкунова.

Компания уже развивает поставки внутри Сибири, а также на Дальнем Востоке и в Центральной России.

По словам заместителя генерального директора по сибирскому региону ГК "Горкунов" Андрея Седунова, запуск производства стал итогом более чем трех лет работы. Столько времени потребовалось на решение вопросов с технологией, оборудованием и организацией нового направления. Он поблагодарил специалистов предприятия и партнеров, которые участвовали в реализации проекта.

Сейчас на комбинате работают 325 человек, из них 77 заняты на новом участке. Развитие цветочного направления ГК "Горкунов" связано в том числе с задачей увеличивать долю отечественной продукции на российском рынке.

"Мы планируем расширять площади под действующие культуры и добавлять новые виды растений, которые востребованы на российском рынке", — сообщила Светлана Горкунова.

Открытие новой площадки ГК "Горкунов" / Фото: Оксана Седельникова

Как выращивают хризантемы на современном тепличном производстве

Производство хризантем на площадке построено по принципу замкнутого цикла. Компания самостоятельно получает посадочный материал в лаборатории микроклонального размножения, выращивает маточные растения, получает черенки, укореняет их и затем отправляет в производственные теплицы.

"Мы были зависимы от голландского черенка. Поэтому приняли решение построить собственную лабораторию и самостоятельно получать посадочный материал. Мы ведем свой маточник и сами выращиваем черенки", — рассказал директор ОП "Алтайское" Андрей Востряков.

Андрей Востряков / Фото: Оксана Седельникова

После адаптации растения перемещают в производственную зону. Для разных этапов — вегетации и цветения — агрономы задают отдельные условия. Весь цикл от посадки до получения готового товарного растения занимает около 72 дней.

Почти на всех этапах производства задействовано автоматизированное оборудование. Машины помогают готовить субстрат, высаживать черенки, поливать, удобрять, срезать и перемещать растения. При этом полностью исключать ручной труд компания не планирует. Автоматизация позволяет не только ускорять производственные операции, но и снижать физическую нагрузку на работников.

"Раньше это все был человеческий труд. Теперь люди здесь практически вообще не участвуют — только оператор, который следит за процессом. Это позволяет переходить к более квалифицированной работе и уже управлять производством и контролем", — отметил Андрей Востряков.

Готовые цветы после срезки сортируют, упаковывают и отправляют на реализацию. Для увеличения срока хранения на предприятии применяют специальную технологию охлаждения: цветы помещают в вакуумную камеру, где снижаются температура и атмосферное давление. После такой обработки хризантема дольше сохраняет товарный вид при хранении и перевозке.